《中德關係》德國擬遊說歐盟推對華經濟安全措施，或加徵新關稅

據彭博社援引知情人士報道，德國正準備推出一套範圍廣泛的經濟安全措施，以保護戰略產業免受中國的衝擊，措施可能包括對混合動力汽車加徵新關稅。



知情人士透露，德國多個政府部門正在梳理對華貿易中的風險敞口並評估應對措施，潛在方案包括加徵新關稅、實施強制合資要求、加強外來投資和對外投資審查，以及強化出口管制制度。德國總理默茨政府的目標是在10月14日爭取內閣批准相關方案，隨後尋求歐盟更廣泛的支持。



報道指出，這些舉措顯示德國對華政策正趨於強硬。鑑於德國以出口為導向的經濟模式，以及與中國密切的商業聯繫，德國過去的對華政策一直較為審慎。目前歐盟對中國的貿易逆差日均已超過10億歐元；同時，德國工業低迷已導致數以萬計的裁員，大眾汽車（港稱「福士」）計劃將其全球裁員規模增至10萬人。



知情人士透露，德國正與法國合作，擬在10月於布魯塞爾舉行的峰會上爭取其他歐盟成員國支持相關措施，並為當月稍後與中國舉行的會談作準備。德法兩國政府正在敲定一份聯合立場文件，之後將提交歐盟，作為制定歐盟層面措施的基礎。



*潛在措施涉投資、供應鏈及技術管制*



默茨曾指責中國為壓低人民幣滙率，稱人民幣被低估25%至30%。副總理兼財長克林拜爾曾公開提出，將歐盟關稅延伸至中國製造的插電式混合動力汽車；他亦主張要求部分中國企業在歐洲設立業務，以在歐洲多數控制權下成立合資企業，他還支持在採購中給予歐洲製造產品優先待遇的政策。



據悉，審議中的方案涵蓋貿易防禦、採購、企業供應鏈、關鍵原材料、投資審查及技術管制。選項包括加強本地成分激勵措施及採購優惠、更有力地運用歐盟《國際採購工具》等工具，以及對企業分散供應商及關鍵礦產採購來源設定更嚴格要求。官員亦正考慮收緊出口管制，包括針對先進AI技術及半導體製造設備。知情人士稱，當局憂慮中國可能將部分尚未被現有軍民兩用物項限制涵蓋的產品用於軍事用途。



另一項措施是擴大對外來投資的審查範圍。德國現行法律容許政府在收購可能損害「公共秩序」或「安全」時介入，擬議方案將進一步把「經濟韌性」、「戰略依賴」或「不對稱性」等因素納入考量。德國已著手籌備新的投資審查法案。



*德國擬減少關鍵原料及技術對華依賴*



知情人士並稱，國家對工業的支持或轉向解決價值鏈上的薄弱環節，包括為關鍵原材料的替代來源和加工能力提供資金。例如，鎢是機械製造商生產硬質合金的原料，德國官員認為其供應嚴重依賴中國。



德國已採取措施減少對中國電信供應商的依賴。營運商必須在2026年底前停止在其5G核心網路中使用華為和中興通訊(00763)(深:000063)生產的所有關鍵組件。此外，他們還必須在2029年底前，用其他供應商的技術替換這兩家公司5G網路管理系統的關鍵功能。知情人士稱，德國官員正在考慮將這項措施推廣到數字基礎設施的其他關鍵領域。



許多提案預計也將納入今年稍後出台的國家經濟安全戰略。這一戰略的範圍將超越德國今年3月通過的經濟保護策略，後者主要著重於保護企業和研究機構免受間諜活動、破壞和網路攻擊等物理、數位和混合威脅。

《經濟通通訊社15日專訊》