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AH股新聞

15/09/2026 16:53

《中國監管》兩部門要求美團、攜程等酒店預訂平台公平競爭、防範「內捲」

　　據央視新聞報道，市場監管總局會同文化和旅遊部今日召開在線酒店預訂平台服務行業行政指導會，要求美團(03690)、抖音、京東(09618)、攜程(09961)、同程(00780)、飛豬等平台企業，嚴格落實合規主體責任，防範化解行業競爭風險，維護健康有序的旅遊市場環境。

　　會議指出，公平競爭是市場經濟的法治基石，合規經營是企業發展的生命線。近年來在線酒店預訂平台服務行業發展迅速，在便利人民群眾生活、促進旅遊消費等方面發揮了積極作用，與此同時，競爭風險也不容忽視。在線酒店預訂平台企業作為行業關鍵主體，應當嚴守法律底線，堅持公平競爭，加強合規管理，推動行業規範健康發展。

　　會議要求，各平台企業要嚴格遵守反壟斷法、反不正當競爭法、電子商務法、旅遊法等法律規定，以案為鑑，對照自查，自覺防範化解獨家合作、「全網最低價」等「內捲」問題和競爭風險。要增強合規意識，築牢合規經營和安全發展底線，健全合規長效機制，共同營造優質優價、良性競爭的市場秩序，切實維護消費者合法權益，促進平台生態內多方主體共贏發展。
《經濟通通訊社15日專訊》

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