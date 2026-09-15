  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

15/09/2026 17:10

【ＡＩ】阿里雲與比亞迪合作升級智能座艙，騰勢N8L純電首搭「迪迪蝦」AI超級智能體

　　比亞迪(01211)(深:002594)昨日舉行「超級智能體迪迪蝦暨騰勢N8L純電上市發布會」，宣布與阿里雲達成戰略合作，共同推進下一代智能座艙的升級。據悉，千問大模型將接入比亞迪座艙體系，支持語音互動、多輪對話、複雜意圖理解及任務編排。騰勢N8L純電成為首款搭載AI超級智能體「迪迪蝦」的車型，售價29.98萬元人民幣起。

　　比亞迪集團高級副總裁、汽車新技術研究院院長楊冬生表示，「迪迪蝦」以AIOS為底座，通過超級智能體引擎調度車端能力和外部服務，具備多模態感知系統，能聽、能看、能感受，並可調用各類原子能力工具，以及可複用的技能與記憶系統。

　　據介紹，此次合作中，千問AI座艙解決方案首次接入比亞迪座艙的雲端智能中樞。用戶發出語音指令後，系統完成語音轉寫，再由千問大模型參與意圖識別、任務判斷及服務分發，並由車控、音樂、視頻、搜索及生態服務等不同智能體協同執行。相比只回答問題的語音助手，該架構更強調對複雜需求的理解、拆解和執行。

　　目前，比亞迪座艙已使用千問開源模型、阿里雲百煉等服務能力，並可調用飛豬、淘寶閃購等生態服務。隨著雙方合作深入，更多阿里生態服務將逐步接入。
《經濟通通訊社15日專訊》

【你點睇？】納斯達克23小時交易制度獲批，你認為會否對港股造成吸資效應？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

金磚峰會與中印關係

15/09/2026 17:53

大國博弈

五年規劃 | 李家超：首份五年規劃採用藍色封面，接獲逾1.7...

15/09/2026 12:17

五年規劃 施政報告2026

說說心理話

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存最高7.8...

13/09/2026 13:29

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金