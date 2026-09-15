【ＡＩ】阿里雲與比亞迪合作升級智能座艙，騰勢N8L純電首搭「迪迪蝦」AI超級智能體

比亞迪(01211)(深:002594)昨日舉行「超級智能體迪迪蝦暨騰勢N8L純電上市發布會」，宣布與阿里雲達成戰略合作，共同推進下一代智能座艙的升級。據悉，千問大模型將接入比亞迪座艙體系，支持語音互動、多輪對話、複雜意圖理解及任務編排。騰勢N8L純電成為首款搭載AI超級智能體「迪迪蝦」的車型，售價29.98萬元人民幣起。



比亞迪集團高級副總裁、汽車新技術研究院院長楊冬生表示，「迪迪蝦」以AIOS為底座，通過超級智能體引擎調度車端能力和外部服務，具備多模態感知系統，能聽、能看、能感受，並可調用各類原子能力工具，以及可複用的技能與記憶系統。



據介紹，此次合作中，千問AI座艙解決方案首次接入比亞迪座艙的雲端智能中樞。用戶發出語音指令後，系統完成語音轉寫，再由千問大模型參與意圖識別、任務判斷及服務分發，並由車控、音樂、視頻、搜索及生態服務等不同智能體協同執行。相比只回答問題的語音助手，該架構更強調對複雜需求的理解、拆解和執行。



目前，比亞迪座艙已使用千問開源模型、阿里雲百煉等服務能力，並可調用飛豬、淘寶閃購等生態服務。隨著雙方合作深入，更多阿里生態服務將逐步接入。

《經濟通通訊社15日專訊》