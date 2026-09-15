《中國要聞》廣汽擬購一汽豐田部分股權，南北豐田暫不合併

廣汽集團(02238)(滬:601238)的一則公告，讓市場流傳已久的廣汽與一汽資產重組傳聞，開始落地。9月14日晚，廣汽集團發布《關於籌劃重大資產重組事項的停牌公告》，稱已與中國第一汽車股份有限公司（下稱「一汽股份」）簽署《意向協議》，籌劃以發行股份的方式購買一汽股份持有的某整車合資公司的部分股權，並募集配套資金。



因本次重組標的涉及境外上市公司，暫緩披露標的資產名稱。據內媒報道，公告所涉某整車合資公司即為一汽豐田汽車有限公司（下稱「一汽豐田」）。交易完成後，一汽股份將成為廣汽集團第二大股東，具備戰略影響力；本次交易不會導致廣汽集團實際控制人變更，亦不構成重組上市。



*一汽股份或持有廣汽30%股份*



借由此次交易，廣汽集團與一汽股份將從不同層面受益。消息人士透露，本次交易大概率不涉及一汽豐田汽車銷售有限公司，廣汽集團不會全盤收購一汽股份所持一汽豐田股權，交易也不會直接促成廣汽豐田與一汽豐田合併。交易落地後，一汽豐田主體繼續存續，股東將變為一汽股份、廣汽集團與豐田系，豐田汽車將成為一汽豐田第一大股東。



上述消息人士還表示，一汽股份在交易後或將持有廣汽集團約30%的股份。據《時代周報》報道，重組完成後，現任中國第一汽車集團有限公司總經理助理柳長慶或將出任新公司總經理。



*南北豐田權益歸入廣汽集團*



一汽豐田由一汽股份與豐田汽車合資設立，雙方通過直接或間接方式各自持股50%。廣汽集團自身已持有廣汽豐田股權，若通過發股購入一汽豐田部分股權，則同一體系內的南北豐田權益歸入廣汽集團，採購、渠道與研發協同空間打開，直接呼應監管層避免同質化競爭的要求。



合資車企的資產交易只是標的，更值得關注的是廣汽集團與一汽股份建立的新股權關係。本次交易中，一汽股份並不嘗試獲得控股權，廣汽集團也確認交易不構成本公司實際控制人變更，不構成重組上市。一汽股份以第二大股東的身份進入廣汽，以參股並施加戰略影響的形式推進整合，以溫和的形式邁出了重要的一步。



*一汽豐田利潤分成將改善廣汽財務狀況*



同時，廣汽集團在不動用企業現有資金的情況下就能獲得一汽豐田部分股權，對廣汽集團整體也能帶來相當規模的收益。此前媒體報道稱，一汽豐田2025年實現利潤超過73億元（人民幣．下同），按比例推算可為一汽股份帶來約37億元的利潤。相比之下，廣汽集團今年上半年虧損超過44億元，一汽豐田未來的相應利潤分成將有效改善廣汽集團的財務狀況。



業內人士指出，即便此前東風集團與長安汽車的重組嘗試未能最終落定，行業共識仍是整合只是暫停，絕非終止。而此番交易若能順利完成，將標誌著汽車行業的大型央國企整合走出實質性一步。

《經濟通通訊社15日專訊》