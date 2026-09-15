【聚焦人幣】外匯局：8月銀行結售匯順差為485億美元，環比增長165%

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國家外匯管理局統計數據顯示，2026年8月，銀行結匯17090億元人民幣，售匯13800億元人民幣。按美元計值，同期銀行結匯2518億美元，售匯2033億美元，結售匯順差485億美元，上個月為183億美元，環比增長165%。



2026年1-8月，銀行累計結匯143111億元人民幣，累計售匯119848億元人民幣。按美元計值，同期銀行累計結匯20834億美元，累計售匯17455億美元，累計結售匯順差3379億美元。



2026年8月，銀行代客涉外收入52718億元人民幣，對外付款48486億元人民幣。按美元計值，同期銀行代客涉外收入7768億美元，對外付款7144億美元。



2026年1-8月，銀行代客累計涉外收入435846億元人民幣，累計對外付款410480億元人民幣。按美元計值，同期銀行代客累計涉外收入63480億美元，累計對外付款59786億美元。



*非銀行部門跨境資金淨流入624億美元*



國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌解讀數據稱，8月以來，國際金融市場延續震盪走勢，部分經濟體債市、匯市等波動加大，中國外匯市場運行穩健。具體看：



一是跨境收支規模持續增長，跨境資金保持淨流入。8月，企業、個人等非銀行部門跨境收支合計1.5萬億美元，延續今年以來較快增長態勢。跨境資金淨流入624億美元，環比小幅增長4%。從主要渠道看：一是貨物貿易項下資金淨流入規模較高。二是暑期留學和旅行增多，推動服務貿易逆差環比增長6%。三是外資企業分紅派息環比收窄23%，從季節性高位回落。四是跨境雙向直接投資基本穩定。



二是外匯市場交易量穩步增加，市場預期總體穩定。8月，境內外匯市場交易量為3.9萬億美元，保持較高規模。銀行結售匯順差485億美元，主要是外匯資金淨流入，當月企業外匯收入結匯率為61.5%，比今年前7個月平均水平低2.7個百分點，企業結匯和持匯意願較為穩定，市場預期總體平穩。

《經濟通通訊社15日專訊》