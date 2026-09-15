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AH股新聞

15/09/2026 09:27

《Ａ股行情》滬綜指低開0.14%，內地8月信貸增速不及預期

　　需求低迷，中國8月信貸增速較上年同期放緩，社融增量和新增人民幣貸款均遠遜預期。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.14%，報3879.73點，深成指低開0.17%，創業板指低開0.14%。

　　人行昨公布8月金融數據，內地信貸需求仍然疲弱，新增貸款600億元（人民幣．下同），雖然按月轉正，但較去年同期規模縮近九成；社融增量1.66萬億元，同比少35%，兩項數據均遠遜於市場預期。彭博指，近年來政府舉債在支撐整體信貸數據方面發揮著愈來愈重要的作用。未來幾個月，政府發債帶來的提振作用可能進一步增大。

　　此外，有關AI發展和風險的問題連日來在全球範圍內引起關注。9月14日，在2026年國家網絡安全宣傳周開幕式上，全國網絡安全標準化技術委員會發布《人工智能安全治理框架3.0》。《框架3.0》延續風險分類、技術應對、綜合治理的核心邏輯，梳理更新了風險分類，優化調整了技術應對和綜合治理措施，以促進提升人工智能安全治理共識和風險防範應對能力。信息安全及AI概念開盤走強。

　　人行今日7天期逆回購操作量為零，這是連續兩日未進行7天期逆回購。同日，人行開展5970億元隔夜逆回購操作。公開市場有10億元7天期逆回購、5040億元隔夜逆回購到期，即今日淨投放920億元。
《經濟通通訊社15日專訊》

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