《Ａ股行情》滬綜指半日跌0.1%，深成指微升0.04%，半導體再度活躍

滬深股市早盤個別走，滬綜指半日跌0.1%報3881.41點，深成指微升0.04%，創業板指跌0.18%。兩市上午成交10569億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減474億元或4.3%。個股跌多升少，滬深共3675隻股票陷入調整。



從板塊來看，消費股跌幅靠前，其中旅遊指數挫4.3%，桂林旅遊(深:000978)跌停；酒店餐飲及零售連鎖跌幅緊隨其後，國芳集團(滬:601086)跌停。內地8月社會消費品零售總額同比增0.4%，低於預期的0.8%，並較7月進一步放緩；環比則跌0.13%。



上漲方面，半導體產業鏈再度活躍，大為股份(深:002213)升10%封板，臻寶科技(滬:688797)揚13.4%，寒武紀(滬:688256)彈升4.6%。存儲漲價趨勢持續，據界面新聞，蘋果已接受三星電子2027年一季度存儲芯片報價：DRAM（動態隨機存取存儲器）接近2.0美元/Gb，NAND閃存接近0.33美元/Gb，較今年三季度報價上漲30%-40%。

《經濟通通訊社15日專訊》