《Ａ股行情》滬綜指收跌0.54%四連跌，8月投資消費持續低迷

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內地8月經濟延續分化，工業生產保持強勢，但消費及投資遠低於預期，表明供強需弱矛盾突出。滬綜指連跌四日，今日收低0.54%報3864.28點，深成指跌0.72%，創業板指挫1.15%。交投低迷，滬深兩市全日成交額1.6萬億元(人民幣．下同)，創年內新低，較上一個交易日少165億元或1%。



國家統計局今日公布，8月規模以上工業增加值同比增長5.2%，優於預期；社會消費品零售總額同比增0.4%，創三個月低點，亦不及市場預估的0.8%-0.9%；1-8月固定資產投資同比降7.2%，創2020年4月以來最大降幅。分析人士認為，8月經濟繼續面臨下行壓力，三季度經濟恐將低迷；儘管進入9月投資部署持續加力，但財政支持的落地和傳導均需時間，政策效果仍待觀察。



盤面上，旅遊、零售及酒店餐飲等消費板塊領跌，其中旅遊挫5.3%最傷。消費疲軟持續，市場期待三季度財政政策能提供更有力的支持。近日商務部等八部門印發《促進智能家居消費行動方案》，提出2026年消費品以舊換新政策將統籌支持全屋智能家居購新，地方可自主確定補貼品類與標準。



另外，半導體產業鏈逆市上揚，板塊指數漲1.6%，大為股份(深:002213)升停，拓荊科技(滬:688072)飆8%。工信部、發改委印發《電子信息製造業發展「十五五」規劃》，要求促進電子元器件和電子材料高端化發展；今日複合銅箔、封裝及MLCC概念股升幅靠前。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4450.04 -0.67 上證指數 3864.28 -0.54 7639.83 深證成指 13287.97 -0.72 8487.34 創業板指 3247.92 -1.15 科創50 1551.96 +1.55 B股指數 294.84 -0.38 0.81 深證B指 1159.92 -0.47 0.34

《經濟通通訊社15日專訊》