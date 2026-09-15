《Ａ股行情》滬綜指收跌0.54%四連跌，8月投資消費持續低迷

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▷ 8月工業增5.2%、消費增0.4%、投資降7.2%
▷ 滬深兩市成交額1.6萬億元，創年內新低
內地8月經濟延續分化，工業生產保持強勢，但消費及投資遠低於預期，表明供強需弱矛盾突出。滬綜指連跌四日，今日收低0.54%報3864.28點，深成指跌0.72%，創業板指挫1.15%。交投低迷，滬深兩市全日成交額1.6萬億元(人民幣．下同)，創年內新低，較上一個交易日少165億元或1%。
國家統計局今日公布，8月規模以上工業增加值同比增長5.2%，優於預期；社會消費品零售總額同比增0.4%，創三個月低點，亦不及市場預估的0.8%-0.9%；1-8月固定資產投資同比降7.2%，創2020年4月以來最大降幅。分析人士認為，8月經濟繼續面臨下行壓力，三季度經濟恐將低迷；儘管進入9月投資部署持續加力，但財政支持的落地和傳導均需時間，政策效果仍待觀察。
盤面上，旅遊、零售及酒店餐飲等消費板塊領跌，其中旅遊挫5.3%最傷。消費疲軟持續，市場期待三季度財政政策能提供更有力的支持。近日商務部等八部門印發《促進智能家居消費行動方案》，提出2026年消費品以舊換新政策將統籌支持全屋智能家居購新，地方可自主確定補貼品類與標準。
另外，半導體產業鏈逆市上揚，板塊指數漲1.6%，大為股份(深:002213)升停，拓荊科技(滬:688072)飆8%。工信部、發改委印發《電子信息製造業發展「十五五」規劃》，要求促進電子元器件和電子材料高端化發展；今日複合銅箔、封裝及MLCC概念股升幅靠前。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4450.04
|-0.67
|上證指數
|3864.28
|-0.54
|7639.83
|深證成指
|13287.97
|-0.72
|8487.34
|創業板指
|3247.92
|-1.15
|科創50
|1551.96
|+1.55
|B股指數
|294.84
|-0.38
|0.81
|深證B指
|1159.92
|-0.47
|0.34
《經濟通通訊社15日專訊》
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