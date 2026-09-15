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AH股新聞

15/09/2026 15:02

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.54%四連跌，8月投資消費持續低迷

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收跌0.54%四連跌，報3864.28點
▷ 8月工業增5.2%、消費增0.4%、投資降7.2%
▷ 滬深兩市成交額1.6萬億元，創年內新低

　　內地8月經濟延續分化，工業生產保持強勢，但消費及投資遠低於預期，表明供強需弱矛盾突出。滬綜指連跌四日，今日收低0.54%報3864.28點，深成指跌0.72%，創業板指挫1.15%。交投低迷，滬深兩市全日成交額1.6萬億元(人民幣．下同)，創年內新低，較上一個交易日少165億元或1%。

　　國家統計局今日公布，8月規模以上工業增加值同比增長5.2%，優於預期；社會消費品零售總額同比增0.4%，創三個月低點，亦不及市場預估的0.8%-0.9%；1-8月固定資產投資同比降7.2%，創2020年4月以來最大降幅。分析人士認為，8月經濟繼續面臨下行壓力，三季度經濟恐將低迷；儘管進入9月投資部署持續加力，但財政支持的落地和傳導均需時間，政策效果仍待觀察。

　　盤面上，旅遊、零售及酒店餐飲等消費板塊領跌，其中旅遊挫5.3%最傷。消費疲軟持續，市場期待三季度財政政策能提供更有力的支持。近日商務部等八部門印發《促進智能家居消費行動方案》，提出2026年消費品以舊換新政策將統籌支持全屋智能家居購新，地方可自主確定補貼品類與標準。

　　另外，半導體產業鏈逆市上揚，板塊指數漲1.6%，大為股份(深:002213)升停，拓荊科技(滬:688072)飆8%。工信部、發改委印發《電子信息製造業發展「十五五」規劃》，要求促進電子元器件和電子材料高端化發展；今日複合銅箔、封裝及MLCC概念股升幅靠前。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004450.04-0.67　
上證指數3864.28-0.547639.83
深證成指13287.97-0.728487.34
創業板指3247.92-1.15　
科創501551.96+1.55　
B股指數294.84-0.380.81
深證B指1159.92-0.470.34

《經濟通通訊社15日專訊》

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