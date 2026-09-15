《香江策論－張憶東》播種秋天：疾風知勁草，正是耐心布局A股好時機

行情展望：AI利空、美債風險是短期擾動，人民幣升值、經濟新動能和投融資改革將驅動A股中期反轉。



- AI降速並非結束：長期利於AI安全，中期利於AI應用，短期AI硬件「疾風知勁草」調整是分化的機會。



長期看，適度放緩AI能力競賽有利於人類安全與AI技術紅利的可持續釋放。通過獨立評估、風險約束和國際協調，降低AI失控與濫用風險，是產業長期發展的必要基礎。



中期看，此輪AI朱格拉周期最快於2028年見頂，若AI降速只針對前沿能力突破，將為AI應用擴散創造戰略機遇期。



短期看，AI降速可能擾動硬件需求預期與行業融資信心。若相關約束逐步落實，市場可能下調硬件採購節奏和資本開支增長預期。OpenAI上市預期後移與鏈上價格回落或進一步放大短期擾動。



綜合看，短期AI降速預期影響更多是融資與訓練需求預期的重新定價，而非AI景氣反轉。



- 中國AI：迎來追趕窗口，安全可控推動應用擴散，AI算力芯片、先進封裝等補短板加速縮小差距。



中國AI科技相關股行情短期或面臨外部衝擊。塞翁失馬焉知非福，中國AI發展中期看有如下確定性機會：1）在軍工、國企及關鍵行業，數據安全要求可能催生AI安全網關、私有化模型、端側AI、機密計算和安全審計等新需求。2）中國仍面臨先進GPU與HBM的供給約束，算力芯片、存儲、先進封裝和高速互連等環節的補短板需求仍重要。



- 資金面：不論是否加息，美債利率衝高回落的判斷不變，9月震盪是左側布局好時機。



9/16 FOMC存在兩種情景，但無論是否加息，美債長端利率大方向仍是先上後下，區別在於階段性高點位置和回落節奏。



情景一：9月美聯儲加息，概率較高，美債10年期收益率5%左右可能成為階段性高點。



情景二：9月美聯儲不加息，相對小概率，美債長端利率高點更高、市場波動更大，但最終將快速回落。



綜合看，我們維持三季度美債利率衝高、四季度明顯回落的判斷，10年期美債收益率短期先挑戰5%左右，四季度有望回落至4.3%左右。基於中長期人民幣升值的大趨勢和中國股市政策有望迎來進一步積極作為的窗口期，9月中後期將是布局中國股市好時機，四季度將成為海外流動性改善與國內政策進一步發力共振的重要契機。



投資策略：霜葉紅於二月花，9月逢低布局，等待科技調整並分化、布局「非科技」擴散。



短期展望：延續震盪，適合耐心逢低布局、流淚撒種。美債利率衝高回落的判斷不變，短期AI降速預期與利率波動帶來的震盪，9月中下旬仍是左側布局的窗口。



中國股市特別是A股當前具備較高配置性價比，短期外部擾動調整恰是左側布局中國股市的窗口，逢低布局「內生增長+外延增長」增長機會。



《海通國際研究主管兼首席經濟學家 張憶東》



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