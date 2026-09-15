《Ａ股焦點》廣汽A股今日繼續停牌，一汽將成為廣汽第二大股東

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廣汽集團(02238)(滬:601238)14日晚間公布，為促進地方國企與央企產業資源優化整合，提升公司經營效益，公司與中國第一汽車股份簽署意向協議，籌劃以發行A股方式購買一汽股份持有的某整車合資公司部分股權，並募集配套資金。



經初步測算，本次交易完成後，一汽股份將成為廣汽第二大和具影響力股東。至於籌劃購買的某整車合資公司所屬行業為汽車製造業，經營技術服務、開發、汽車零部件研發及製造；汽車新車銷售和汽車零配件零售等。廣汽亦表示，今次交易不構成廣汽實際控制人變更，亦不構成重組上市。



公告稱，現時上述交易尚處籌劃階段，存在不確定性，但為保證公平信息披露，避免股價異常波動，廣汽A股自9月14日開市起停牌，預計停牌時間不超過10個A股交易日；廣汽H股則於今早復牌，現價揚8.8%。



*專家：央企、地方國企形成大體量資本紐帶*



據內媒21世紀經濟報道，中國汽車流通協會專家李顏偉表示，如果一汽最終以股權方式進入廣汽，雙方所覆蓋的年銷量規模確實將超過500萬輛，但資本聯結不等於經營合併。李顏偉認為，這次合作是央企與地方國企之間首次形成如此大體量的汽車產業資本紐帶。



李顏偉稱，一汽的優勢主要集中在製造、供應鏈管理、政府和大客戶市場方面，但未能在新能源品牌、純電規模和互聯網化運營方面形成與集團體量相匹配的成果；相比之下，廣汽擁有較完整的純電研發和製造體系，同時具備更接近消費型新能源企業的產品開發經驗。李顏偉指，一汽能將廣汽納入更高層級的國有資本協調體系。

《經濟通通訊社15日專訊》