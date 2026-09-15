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15/09/2026 10:57

【聚焦數據】內地8月原油加工量降幅縮至6.9%，天然氣產量轉增

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 8月原油加工量同比下降6.9%，降幅收窄8.9%
▷ 8月天然氣產量同比轉增0.8%
▷ 8月發電量降0.8%，火電降幅擴大，核風光電增速加快

　　內地8月原油加工量降幅收窄至6.9%，發電量降幅擴至0.8%國家統計局公布，8月規模以上工業原煤生產降幅收窄，原油生產穩定增長，天然氣生產由降轉增，電力生產保持平穩。

　　8月規上工業原煤產量3.6億噸，同比下降7.7%，降幅比7月收窄2.4個百分點；日均產量1167萬噸。1-8月，規上工業原煤產量30.6億噸，同比下降3.3%。

　　8月，規上工業原油產量1843萬噸，同比增長0.8%，增速與7月持平；日均產量59.5萬噸。1-8月，規上工業原油產量14639萬噸，同比增長0.9%。　

　　8月，規上工業原油加工量5907萬噸，同比下降6.9%，降幅比7月收窄8.9個百分點；日均加工量190.6萬噸。1-8月，規上工業原油加工量45612萬噸，同比下降6.6%。

　　8月，規上工業天然氣產量214億立方米，同比增長0.8%，7月為下降0.9%；日均產量6.9億立方米。1-8月，規上工業天然氣產量1757億立方米，同比增長1.1%。

*8月火電發電量降幅擴大，核電、風電、太陽能增速加快*
　　
　　8月，規上工業發電量9438億千瓦時，同比下降0.8%，7月為下降0.1%；日均發電304.4億千瓦時。1-8月，規上工業發電量66476億千瓦時，同比增長2.4%。

　分品種看，8月，規上工業火電降幅擴大，水電增速放緩，核電、風電、太陽能發電增速加快。其中，規上工業火電同比下降4.3%，降幅比7月擴大0.8個百分點；規上工業水電增長2.8%，增速放緩3.9個百分點；規上工業核電增長9.4%，增速加快2.8個百分點；規上工業風電增長7.9%，增速加快3.4個百分點；規上工業太陽能發電增長10.3%，增速加快4.7個百分點。
《經濟通通訊社15日專訊》

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