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15/09/2026 12:17

【車企血戰】車百會研究院：兼併重組將是未來幾年汽車產業重點推動方向

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 車百會研究院稱汽車產業將重點推動兼併重組
▷ 2026年中國汽車市場預測：國內銷量下滑18% 出口增55%
▷ 車百會年會定於2027年1月在北京召開 主題聚焦產業新增長

　　車百會（中國電動汽車百人會）年會暨智能電動汽車發展高層論壇(2027)媒體發布會今日在北京舉行，車百會研究院理事長張永偉在會上表示，未來幾年汽車產業重組會越來越受到關注，有的企業要加緊收購，有的可能要出清或者退出，兼併重組將成為未來幾年產業重點推動的方向。而在全國統一大市場建設的基礎上，要讓市場機制在汽車產業重組中發揮重要作用，目前汽車產業已具備這樣的行業環境。

*產業要走出低盈利模式，聚焦高價值、高盈利環節*

　　張永偉認為，當下汽車產業的價值鏈已經發生變化，需要企業跳出傳統框架思考經營模式，靠創新拉動需求，走出低盈利模式。靠規模取勝的車企，最容易受到市場波動的影響，因此鼓勵汽車產業鏈上下游企業聚焦高價值、高盈利環節，由單一的產品和規模優勢競爭，轉向提升自身的技術、質量、經營與全球化能力「「十五五」時期，汽車企業要加速探索發展新模式，抓住轉型突破口。

*料內地車市明年進入修復期*

　　他並指出，保持中國汽車市場的穩定，既然是汽車產業自身發展的需要，也是支撐宏觀經濟發展的重要任務。2026年中國汽車市場進入調整期，預計全年表現「以穩為主」，結構性分化明顯，出口強勁、內需疲軟，預計2026年國內市場銷量下滑18%，出口增長55%。「十五五」時期，維持國內市場2500萬輛年銷量是穩定內部循環的重要任務，汽車銷量總體規模需維持在3500萬輛-4000萬輛，預計2027年國內汽車市場進入修復期。

　　車百會年會暨智能電動汽車發展高層論壇(2027)將於2027年1月22日-24日在國家會議中心召開，以「立足新發展格局　實現汽車產業新增長」為主題，邀請汽車、能源、交通、城市、通信、人工智能等領域的各界代表，深入交流研討如何為汽車產業發展注入新動能，打造產業新生態，構建增長新空間。
《經濟通通訊社15日專訊》

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