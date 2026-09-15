【反內捲】中國鋼鐵工業協會發布倡議書，促業界自律控產降庫存，堅決抵制低於成本價競爭

中國鋼鐵工業協會今日發布鋼鐵行業全面開展自律控產降庫存的倡議書。倡議書指出，中國鋼鐵業已從「增量發展」階段逐步進入「減量優化」階段，尤其是2026年以來，行業運行呈現出「強供給、弱需求，低價格、弱盈利」的特徵，國內鋼材需求繼續延續減弱趨勢，社會庫存、鋼企庫存處於近幾年較高水平，導致鋼材價格震盪下行，鋼鐵主業利潤大幅下滑，企業生產經營面臨較大壓力。問題出在需求側，破解困境的根本出路在於鋼鐵供給側。



倡議書提出三大倡議：一是嚴格落實產量調控。二是堅持自律控產降庫存。三是充分發揮行業價格監督員隊伍的作用。



倡議書強調，產量調控是應對當前鋼鐵行業困局的最有效措施，是推動鋼鐵行業高質量發展的重要舉措。為此，全行業要切實提高政治站位，強化大局意識，從自身做起，堅決落實產量調控要求，譴責超產行為，確保完成全年目標。



鋼鐵企業要主動作為，深入踐行「三定三不要」經營原則，堅持效益優先，根據市場需求組織生產；堅持自律控產降庫存，充分發揮鋼鐵企業市場主體地位作用，盡快降低高企的庫存，共同推動供需動態平衡。



此外，鋼鐵企業要堅決抵制低於成本低價爭搶市場份額的行為，自覺規範市場行為；同時充分發揮行業價格監督員的監督作用，龍頭企業發揮好帶頭示範作用，中小企業做好協同聯動，共同維護市場穩定，推動鋼鐵行業實現「十五五」良好開局。

《經濟通通訊社15日專訊》