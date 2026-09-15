【聚焦數據】內地8月工業增加值增5.2%，勝預期

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國家統計局公布，內地8月工業增加值同比增5.2%，增速優於預期的4.8%，並較7月的4.5%擴大0.7個百分點。從環比看，8月規模以上工業增加值比上月增長0.54%。1-8月，規模以上工業增加值同比增長5.3%。



分三大門類看，8月，採礦業增加值同比下降1.4%，製造業增長6.1%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.9%。



分經濟類型看，8月，國有控股企業增加值同比增長3.0%；股份制企業增長5.7%，外商及港澳台投資企業增長3.4%；私營企業增長3.7%。



*汽車製造業增加值增8.7%，產量降2.7%



分行業看，8月，41個大類行業中有29個行業增加值保持同比增長。其中，煤炭開採和洗選業下降5.6%，石油和天然氣開採業增長6.2%，非金屬礦物製品業下降4.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長1.0%，有色金屬冶煉和壓延加工業下降4.1%，通用設備製造業增長9.8%，專用設備製造業增長11.4%，汽車製造業增長8.7%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長17.2%。



分產品看，8月份，規模以上工業626種產品中有286種產品產量同比增長。其中，鋼材11475萬噸，同比下降5.5%；水泥12908萬噸，下降11.7%；汽車269.7萬輛，下降2.7%，其中新能源汽車164.7萬輛，增長21.9%；原油加工量5907萬噸，下降6.9%。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》