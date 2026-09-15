【聚焦數據】內地8月社會消費品零售總額增0.4%，遜預期

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▷ 1-8月累計零售額同比增1.1%
▷ 8月除汽車外消費品零售額增2.5%
國家統計局公布，內地8月社會消費品零售總額39824億元，同比增0.4%，增速低於預期的0.8%，並較7月的0.6%進一步放緩；環比則跌0.13%。其中，除汽車以外的消費品零售額36545億元，增長2.5%。
1-8月，社會消費品零售總額327569億元，同比增1.1%。其中，除汽車以外的消費品零售額301764億元，增長2.7%。
按經營單所在地分，1-8月，城鎮消費品零售額283743億元，同比增長1.0%；鄉村消費品零售額43826億元，增長2.3%。8月份，城鎮消費品零售額34457億元，同比增長0.2%；鄉村消費品零售額5367億元，增長1.6%。
*8月商品零售額增0.3%，餐飲收入增1.1%*
按消費類型分，1-8月份，商品零售額290203億元，同比增長1.0%；餐飲收入37366億元，增長2.4%。8月份，商品零售額35280億元，同比增長0.3%；餐飲收入4544億元，增長1.1%。
按零售業態分，1-8月，限額以上零售業單位中便利店、超市零售額同比分別增長5.5%、3.8%；專業店、百貨店、品牌專賣店零售額分別下降2.2%、3.0%、10.0%。
1-8月，全國網上商品和服務零售額134766億元，同比增長4.6%。其中，網上商品零售額84195億元，增長4.3%；在網上商品零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長15.9%、4.9%、1.1%。網上服務零售額50571億元，增長5.1%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》
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