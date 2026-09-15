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AH股新聞

15/09/2026 10:00

【聚焦數據】內地首8月固定資產投資同比跌7.2%，符合預期

　　國家統計局公布，內地首8月固定資產投資293092億元（人民幣．下同），同比跌7.2%，符合預期，跌幅較首7月的6.7%進一步擴大。其中，知識產權產品投資同比增長9.2%。從環比看，8月固定資產投資下降0.5%。

　　分產業看，第一產業投資5832億元，同比下降2.4%；第二產業投資113094億元，下降2.9%；第三產業投資174166億元，下降9.9%。
　
　　工業投資同比下降2.9%。其中，採礦業投資增長3.4%，製造業投資下降2.3%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資下降6.9%。

*信息傳輸業投資增長28.4%*
　
　　基礎設施投資同比下降4.0%。其中，信息傳輸業投資增長28.4%，航空運輸業投資增長16.7%，水上運輸業投資增長14.7%。
　
　　分地區看，東部地區投資同比下降9.4%，中部地區投資下降8.7%，西部地區投資下降8.8%，東北地區投資下降25.5%。
　
　　分登記註冊統計類別看，內資企業固定資產投資同比下降7.1%，港澳台投資企業固定資產投資下降6.9%，外商投資企業固定資產投資下降4.3%。
　
　　1-8月，民間固定資產投資同比下降10.1%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》

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