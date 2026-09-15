【聚焦數據】內地首8月地產投資降19.9%，商品房銷售額跌13%

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▷ 首8月新建商品房銷售額47470億元，同比下降13.0%
▷ 首8月二手房交易網簽面積54923萬平方米，同比增10.6%
國家統計局公布，內地首8月全國房地產開發投資47979億元（人民幣．下同），同比降19.9%；其中，住宅投資37017億元，下降19.7%。
*首8月二手房交易網簽面積增10.6%*
首8月，新建商品房銷售額47470億元，下降13.0%；其中住宅銷售額下降13.1%。新建商品房銷售面積49880萬平方米，同比下降12.1%；其中住宅銷售面積下降13.0%。根據住房城鄉建設部數據，首8月，二手房交易網簽面積54923萬平方米，同比增長10.6%。
首8月，房地產開發企業房屋施工面積560770萬平方米，同比下降12.8%。其中，住宅施工面積389347萬平方米，下降13.2%。房屋新開工面積29894萬平方米，下降24.8%。其中，住宅新開工面積21840萬平方米，下降25.4%。房屋竣工面積21097萬平方米，下降23.7%。其中，住宅竣工面積14798萬平方米，下降25.4%。
8月末，新建商品房待售面積75349萬平方米，同比下降1.1%。其中，待售3年以下面積54819萬平方米，下降4.2%。
首8月，房地產開發企業到位資金50893億元，同比下降21.0%。其中，國內貸款6880億元，下降33.3%；自籌資金18432億元，下降20.0%；定金及預收款16037億元，下降14.8%；個人按揭貸款6846億元，下降22.4%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》
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