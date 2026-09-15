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AH股新聞

15/09/2026 10:00

【聚焦數據】內地首8月地產投資降19.9%，商品房銷售額跌13%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 首8月內地房地產開發投資47979億元，同比降19.9%
▷ 首8月新建商品房銷售額47470億元，同比下降13.0%
▷ 首8月二手房交易網簽面積54923萬平方米，同比增10.6%

　　國家統計局公布，內地首8月全國房地產開發投資47979億元（人民幣．下同），同比降19.9%；其中，住宅投資37017億元，下降19.7%。

*首8月二手房交易網簽面積增10.6%*

　　首8月，新建商品房銷售額47470億元，下降13.0%；其中住宅銷售額下降13.1%。新建商品房銷售面積49880萬平方米，同比下降12.1%；其中住宅銷售面積下降13.0%。根據住房城鄉建設部數據，首8月，二手房交易網簽面積54923萬平方米，同比增長10.6%。

　　首8月，房地產開發企業房屋施工面積560770萬平方米，同比下降12.8%。其中，住宅施工面積389347萬平方米，下降13.2%。房屋新開工面積29894萬平方米，下降24.8%。其中，住宅新開工面積21840萬平方米，下降25.4%。房屋竣工面積21097萬平方米，下降23.7%。其中，住宅竣工面積14798萬平方米，下降25.4%。

　　8月末，新建商品房待售面積75349萬平方米，同比下降1.1%。其中，待售3年以下面積54819萬平方米，下降4.2%。
　
　　首8月，房地產開發企業到位資金50893億元，同比下降21.0%。其中，國內貸款6880億元，下降33.3%；自籌資金18432億元，下降20.0%；定金及預收款16037億元，下降14.8%；個人按揭貸款6846億元，下降22.4%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》

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