【聚焦數據】統計局：8月70城樓價同比降幅續收窄，一線城市環比上漲

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國家統計局今日公布2026年8月份商品住宅銷售價格變動情況統計數據。國家統計局城市司高級統計師楊彩芳解讀數據指，2026年8月份，70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二三線城市環比降幅總體收窄，一二三線城市同比降幅繼續收窄。



*一線城市樓價環比上漲，二三線城市環比降幅收窄*



8月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為上漲0.1%。其中，上海、廣州和深圳分別上漲0.4%、0.1%和0.2%，北京下降0.2%。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.1%，降幅與上月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.2%，降幅比上月收窄0.1個百分點。70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比上漲或持平城市有21個，比上月減少2個。



8月份，一線城市二手住宅銷售價格環比上漲0.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，上海和深圳分別上漲0.3%和0.1%，廣州持平，北京下降0.1%。二線城市二手住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅與上月相同。三線城市二手住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1個百分點。70個大中城市中，二手住宅銷售價格環比上漲或持平城市有8個，與上月相同。



*一二三線城市樓價同比降幅繼續收窄*



8月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降0.9%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降2.3%、1.9%和2.3%，上海上漲3.0%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降2.7%和4.1%，降幅均收窄0.1個百分點。



8月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降2.7%，降幅比上月收窄1.0個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降3.5%、0.8%、3.8%和2.7%。二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降4.9%和5.6%，降幅均收窄0.2個百分點。

《經濟通通訊社15日專訊》