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AH股新聞

15/09/2026 10:16

【聚焦數據】測算：8月70城房價環比再降0.1%，同比降幅3%為今年最小

　　國家統計局公布2026年8月份商品住宅銷售價格變動情況。路透根據數據測算，8月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降3.0%，為今年來最慢降幅，上月跌3.2%；環比下降0.1%，上月亦降0.1%。

　　經測算，8月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有15個（上月17個），下跌49個（上月47個），持平的六個（上月六個）。

　　國家統計局城市司統計師楊彩芳解讀稱，8月份，70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二、三線城市環比降幅總體收窄，一、二、三線城市同比降幅繼續收窄。

　　此前中指研究院報告顯示，8月樓市進入傳統淡季，中國百城二手住宅均價為12527元人民幣/平方米，環比下跌0.45%。優質樓盤新房價格環比繼續結構性上漲，百城新建住宅均價為17255元人民幣/平方米，環比上漲0.15%，同比上漲2.04%。

　　圍繞加快構建房地產發展新模式，中國監管部門8月底密集推出一攬子支持政策，覆蓋房地產開發貸款、個人住房貸款、商品住房銷售、預售資金監管及房企融資等關鍵環節。
《經濟通通訊社15日專訊》

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