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AH股新聞

15/09/2026 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(14日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中國巨石(600176)2563.64
藥明康德(603259)2050.96
兆易創新(603986)1508.91
中國船舶(600150)1470.54
寒武紀(688256)1436.87
生益科技(600183)1221.11
景旺電子(603228)944.61
永鼎股份(600105)905.90
紫金礦業(601899)888.00
中天科技(600522)780.57
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)4999.77
新易盛(300502)2330.91
寧德時代(300750)2249.53
三環集團(300408)1704.61
風華高科(000636)1612.76
東山精密(002384)1358.85
立訊精密(002475)1210.26
天孚通信(300394)1051.62
滬電股份(002463)1004.16
國瓷材料(300285)917.51

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社15日專訊》

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