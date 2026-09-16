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AH股新聞

16/09/2026 09:23

《駐京專電》發改委就拓展投資空間等聽取民企意見，潤澤科技、藍箭航天等5企參會

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 發改委主任鄭柵潔15日主持民企座談會
▷ 5家企業參會，涉及電氣設備/算力/文旅/養老/航天領域
▷ 會議圍繞優化發展環境、拓展投資空間聽取建議

　　發改委主任鄭柵潔15日主持召開民營企業座談會，圍繞優化發展環境、拓展投資空間聽取意見建議。來自電氣設備、算力基礎設施、文化旅遊服務、養老服務、商業航天領域的德力西集團、潤澤科技、清明上河園、瑞芝康健、藍箭航天等5家企業負責人參加座談會。

　　參會企業負責人普遍認為，今年以來，國家堅持擴大內需這個戰略基點，積極促進有效投資，加快政府投資資金投放，有力推進「兩重」建設和「兩新」工作，積極支持民營企業參與重大工程項目建設，為企業擴大投資、提質發展營造了良好政策環境。同時，企業還結合經營現狀、行業發展和投資計劃，就進一步開放應用場景、優化審批流程、拓寬融資渠道、盤活存量資產、強化要素保障、健全標準體系等方面提出意見建議。

　　鄭柵潔表示，當前，中國民間投資正處於結構優化、動能轉換的關鍵時期，有困難、有挑戰，但更有空間、有潛力，越是轉型關口越要堅定信心，希望廣大民營企業家把握機遇、創新求進，在新興產業、新型基礎設施、消費升級等領域積極加大投資布局，促進新舊動能轉換，更好服務經濟社會發展大局。

*聚焦重點行業領域採取有針對性的務實舉措*

　　發改委將聚焦民營企業投資意願強、成長空間大的重點行業領域，採取有針對性的務實舉措，增強民營企業獲得感，推動民間資本放心投、投得動、多參與。同時，不斷完善與民營企業常態化溝通交流機制，分行業分領域常態化推介優質投資項目，有序開放重點領域應用場景，有力促進硬投資和軟建設緊密結合，持續優化投資環境、拓展投資渠道，多措並舉促進民營經濟高質量發展。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

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