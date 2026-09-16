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AH股新聞

16/09/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)2463.94
中國巨石(600176)2337.92
藥明康德(603259)1600.75
三一重工(600031)1505.92
生益科技(600183)1396.23
紫金礦業(601899)1353.05
兆易創新(603986)1309.02
中微公司(688012)1244.55
恒立液壓(601100)1219.45
中天科技(600522)1052.90
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)8782.01
中際旭創(300308)4524.82
新易盛(300502)2587.40
北方華創(002371)1856.58
光迅科技(002281)1366.62
東山精密(002384)1275.11
天孚通信(300394)1262.32
匯川技術(300124)1215.44
滬電股份(002463)964.37
三環集團(300408)892.76

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社16日專訊》

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