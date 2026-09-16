《神州頭條》財經報章頭版摘要：8月經濟運行呈現「三穩兩快」特點

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



「長錢長投」築牢資本市場穩市根基

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證監會副主席李超近日在介紹「十五五」時期資本市場工作時表示，將持續健全「長錢長投」的市場機制和生態，推動中長期資金穩步提升入市規模和比例；繼續大力發展權益類公募基金，強化各類中長期資金「穩定器」功能；強化跨市場跨行業跨境風險監測，推動健全支持資本市場貨幣政策工具的長效機制，豐富政策工具箱。



8月經濟運行呈現「三穩兩快」特點

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國家統計局9月15日發布數據顯示，8月份，全國規模以上工業增加值同比增長5.2%，比上月加快0.7個百分點。前8月，社會消費商品和服務零售總額同比增長2.5%。國家統計局新聞發言人付凌暉當日在國新辦新聞發布會上表示，從8月份主要指標看，經濟運行主要呈現「三穩兩快」特點。



多地調整優化房地產政策，效果正逐步顯現

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9月15日，國家統計局發布數據顯示，2026年8月份，70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二三線城市環比降幅總體收窄，一二三線城市同比降幅繼續收窄。國家統計局新聞發言人付凌暉同日在國新辦新聞發布會上表示，今年以來，各地區各部門堅持因城施策，調整優化房地產政策，效果正在逐步顯現。





《上海證券報》



《求是》發表習近平文章，《在加強基礎研究座談會上的講話》

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9月16日出版的第18期《求是》雜志將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《在加強基礎研究座談會上的講話》。文章強調，基礎研究是整個科學體系的源頭，是所有技術問題的總機關，是全球科技競爭的前沿陣地。



前8個月經濟運行呈現向新向優發展態勢

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國家統計局9月15日發布數據顯示，今年8月，生產供給平穩增長，就業物價總體穩定，對外貿易快速增長，新動能支撐作用增強，國民經濟運行延續總體平穩、向新向優發展態勢。



第九屆進博會倒計時50天，多項「中國首秀」整裝待發

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9月15日，第九屆中國國際進口博覽會倒計時50天之際，一批進博會「老朋友」紛紛公布參展亮點，新產品、新技術正加速集結，多項「中國首秀」整裝待發。





《證券時報》



《求是》雜志發表習近平總書記重要文章

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9月16日出版的第18期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《在加強基礎研究座談會上的講話》。文章強調，基礎研究是整個科學體系的源頭，是所有技術問題的總機關，是全球科技競爭的前沿陣地。衡量一個國家的科技實力，一個重要標准就是看基礎研究水平。



三穩兩快，八月經濟運行總體平穩向新向優

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9月15日，國家統計局數據顯示，8月份，全國規模以上工業增加值同比增長5.2%，比上月加快0.7個百分點，環比增長0.54%。1-8月累計，社會消費商品和服務零售總額同比增長2.5%，固定資產投資（不含農戶）同比下降7.2%。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，8月份經濟運行主要呈現「三穩兩快」的特點，即「生產穩、就業穩、物價穩」「新興產業、進出口增長快」。經濟運行延續總體平穩、向新向優發展態勢。



平陸運河通江達海，「黃金通道」未來可期

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今日，總投資約727億元人民幣、全長134.2公里的平陸運河正式建成通航。這是新中國成立以來第一條國家層面統籌建設的通江達海運河工程，是西南地區打通江海聯運「最後一公里」的重要節點，也有望成為帶動區域經濟發展的「黃金通道」。