《神州經脈》傳中美討論削減商品關稅，王毅與伊朗外長會談，股匯齊漲

A股市場震盪反彈，今日（16日）滬綜指收高0.71%報3891.6點，止四連跌，深成指漲1.26%，創業板指漲1.96%。滬深兩市成交有所放大，全日交易額約1.84萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量2264億元或14%。兩市近3900個股上漲。上漲方面，半導體板塊延續反彈，全日升4.6%領漲大市。下跌板塊方面，工程機械較弱，白酒、電器及旅遊等消費股繼續走頹。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7064，較上個交易日4時30分收盤價升70點子，創9月10日以來近一周新高，全日在6.7056至6.7137之間波動。人民幣兌一美元中間價報6.7628，較上個交易日升42點子，六連升，續創2023年2月3日以來逾三年七個月新高，較市場預測偏弱480點。



*今日新聞精選*



1. 中國外交部網站發文稱，中共中央政治局委員、外交部長王毅今日在北京同伊朗外長阿拉格齊舉行會談。王毅表示，美伊戰事繼續延宕不符合當事方和國際社會共同利益。中方鼓勵伊朗和美國保持理性和克制，盡快回歸伊斯蘭堡諒解備忘錄，根據迄今達成的共識，重構談判機制，就各自關切的問題進行實質性磋商。阿拉格齊表示伊方不希望衝突持續下去，希望重回外交解決渠道，同時堅定維護自身權益。



2. 第十三屆北京香山論壇昨起一連三天在北京舉行。在今早的開幕儀式上，國防部長董軍作主旨發言，強調要銘記歷史教訓，對一切潛藏的霸權主義、軍國主義、歷史修正主義變異保持高度警惕。中國國家副主席韓正昨晚出席香山論壇歡迎晚宴時也強調，中國堅決捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序，反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑。



3. 彭博社引述消息人士稱，中美正討論削減部分商品關稅，包括美國對中國出口的能源和農產品，這可能表明下周的中美兩國領袖峰會，有望促成雙方把為期一年的貿易休戰延長。雙方會談還可能達成協議，降低美國製造業使用的中國原材料及零部件關稅。預計有關措施將根據之前制訂的、涉及約300億美元商品互相削減關稅計劃實施。另外，部分中國商品將適用最惠國稅率。



4. 中美元首會晤預計9月24日在華府登場，外電引述知情人士透露，英偉達(US.NVDA)CEO黃仁勳也將出席美國總統特朗普為中國國家主席習近平舉辦的國宴。路透社報道，黃仁勳出席這場預計舉行的晚宴，正值公眾對人工智能潛在風險日益擔憂之際。英偉達為AI開發商的重要芯片供應商，這使得該公司成為全球AI相關討論中的關鍵參與者。



5. 據內媒報道，新中國成立以來首條通江達海的運河--平陸運河今日建成通航，一外一內的「南寧港-越南芹苴港」江海直達外貿航線和「南寧港-洋浦港」江海直達貨運航線，同日開啟首航。中國西南地區與東盟自此增加一條貨物雙向流動的水運通道，有利於促進兩大市場經貿往來。據測算，使用平陸運河出海的綜合物流成本降低18%-30%，每年節約社會運輸費用超50億。



6. 據美國科技媒體The Information報道，字節跳動(ByteDance)今年上半年淨利潤同比下降單位數百分比，至約200億美元，原因是加大人工智能投入；同期收入同比增長約30%至1200億美元，增速較過去兩年略為加快，主要受惠於TikTok國際廣告及電商收入強勁增長。字節跳動近期完成了約300億美元的銀行貸款，部分資金料用於支撐其持續擴大的AI基礎設施投入。



7. 搭載豆包AI手機助手的努比亞NaviX Ultra今日發售。該款手機將遵守新推出的屏幕自動化操作聲明協議(SAEP)30天規則公示機制，根據協議，第三方應用可自主聲明是否允許AI助手在其App內進行屏幕自動化操作，對於明確拒絕相關操作的第三方應用，豆包手機助手不會進行自動化操作。據實測，現階段用語音操作手機搭載的智能體(Agent)，優先覆蓋字節跳動旗下產品。



8. 據財聯社報道，本田技研工業株式會社執行役常務、中國本部長、本田中國總經理五十嵐雅行表示，一汽股份成為廣汽集團(02238)(滬:601238)第二大股東，不會影響本田與廣汽合資公司廣汽本田的運營。針對「南北本田（廣汽本田和東風本田）合併」的說法，五十嵐雅行回應稱：「本田與東風合資公司東風本田的合資期限尚未到期，與廣汽合資公司廣汽本田剛剛完成續約，目前沒有考慮南北本田的合併。」