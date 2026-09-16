《鍾之日記》攜程硬淨，寧王連跌

9月16日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美聯儲開始議息，市場觀望情緒濃，美股隔晚受壓。港股今日表現反覆，高開逾百點後一度倒跌近百點，其後喘穩並回升。攜程(09961)收反壟斷巨額罰款累次季虧損，股價仍經得住考驗，寧德時代(03750)則連挫兩日，成最差藍籌。恒生指數全日收報24713，升46點或0.2%，主板成交近1811億元。



*滬綜指收高0.71%終止四連跌，半導體領漲*



A股市場震盪反彈，今日滬綜指收高0.71%報3891.6點，止四連跌，深成指漲1.26%，創業板指漲1.96%。滬深兩市成交有所放大，全日交易額約1.84萬億元人民幣，較上一個交易日放量2264億元人民幣或14%。兩市近3900個股上漲。



上漲方面，半導體板塊延續反彈，全日升4.6%領漲大市，其中，瀾起科技(滬:688008)升6.4%，寒武紀(滬:688256)收高5.6%。消息面上，「AI減速論」獲芯片龍頭表態降溫，英偉達CEO黃仁勳與美國總統特朗普同一陣線，反對放緩AI發展的呼聲，指出AI行業無需出台新法律，緩解了市場對全球AI監管加碼、算力投資擾動的擔憂。



下跌板塊方面，工程機械較弱，三一重工(滬:600031)挫6.7%；白酒、電器及旅遊等消費股繼續走頹，桂林旅遊(深:000978)跌停。內地8月經濟數據分化，出口韌性、工業生產保持強勢，但社會消費增速創三個月低點，表明供強需弱矛盾突出。



*巨額罰單累次季虧損，攜程先跌後回穩*



攜程(09961)今日消息多，中期盈利挫逾99%，因監管罰款季度錄虧，股價曾跌3.1%，低見301.6元；公司上架價值510萬元人民幣的太空旅行船票引人注目，股價午後逐漸回穩，全日收升3.9%報323.2元。



攜程集團公布，受國家市場監督管理總局反壟斷罰款及投資公允價值變動等因素拖累，公司第二季錄得歸屬於公司股東的淨虧損24.6億元（人民幣．下同），去年同期則錄得淨利潤48.5億元，經調整EBITDA則為45.7億元，按年仍跌6.5%，按季跌5.5%；經調整EBITDA利潤率為29%，按年跌4個百分點，按季則跌1個百分點。每股基本虧損3.89元。期內錄得淨營業收入156.63億元，按年升5.5%，按季跌3.4%。



上半年計，攜程經調整EBITDA則按年升2.9%至93.95億元，經調整EBITDA利潤率則由32%降至29%。淨營業收入按年升11.2%至318.71億元，股東應佔淨利潤則跌99.6%至4100萬元，每股基本盈利0.06元。



值得留意，攜程計入第二季業績的反壟斷罰款高達51.8億元，帶動一般及行政開支由去年同期10.97億元大增至63.32億元。昨日市場監管總局、文旅部召開在線酒店預訂平台服務行業行政指導會，要求攜程、美團(03690)、抖音、京東(09618)、同程(00780)、阿里巴巴(09988)旗下飛豬等平台企業，嚴格落實合規主體責任，防範化解行業競爭風險。攜程回應稱，將以此次整改為契機，帶頭合規經營，堅守公平競爭底線，促進平台生態內各方共贏發展。



另外，有內媒發現，攜程悄悄上架了2027年維珍銀河太空旅行船票，售價510萬元，還顯示已售出681份；不過，該數字沒多久就變成2份。客服表示，「681份」是全球售賣訂單總數，「是維珍公司的訂單」，而頁面顯示的2份是攜程鴻鵠（攜程旗下奢遊品牌）已接收的預訂。攜程客服並強調，預訂需要15萬美元定金，且如果取消行程定金不退。據介紹，維珍銀河太空旅行船票購買者可在維珍銀河空中發射的宇宙飛船上，進行90分鐘的亞軌道太空飛行。



*寧德時代續跌，多家車企調整電池供應商*



繼昨日收挫約6%後，寧德時代(03750)今日再跌2.9%，報501港元，為表現最差藍籌。從趨勢上看，自進入9月後，寧德時代股價加速下行，本月累計跌幅逾16%。多家頭部新能源車企重新調整動力電池供應體系，市場憂慮下游車企加速「去寧德化」將引發訂單流失。



據內媒報道，理想汽車(02015)6月上市的全新一代L8全系改用欣旺達(深:300207)電芯；9月4日公告擬以26.5億元人民幣增資欣旺達動力，9月7日又宣布自研電池啟動全系車型搭載，後續鎖單的新一代MEGA將切換自研5C電池。小米(01810)也於9月4日發布「龍甲電池」，新上市的澎程N70、N90電芯改由中創新航(03931)及欣旺達供應，未沿用此前SU7、YU7所用的寧德時代電池。



《環球時報》前總編胡錫進今日發文，引述車企人士稱「去寧德化」（少寧化）成趨勢，指寧德時代利潤佔比過高、擠壓下游車企，車企紛紛引入其他電池品牌或選擇自研。他更表示，強烈建議寧德時代反思自己與國內各電動車企的關係。



政策層面，電池稅落地亦增加寧德時代壓力。內地自今年4月1日起，將電池出口退稅率從9%降至6%，並計劃於2027年1月1日完全取消退稅；液態鋰離子電池自9月1日起結束十餘年免徵，按2%稅率徵收消費稅，2027年9月再提至4%。



財新報道，隨著鋰電池行業向「反內捲」縱深推進，內地有關部門自去年底起，對動力電池及儲能電池產能和利用率展開摸底排查，並於今年5月中旬起暫緩新建動力電池及儲能電池項目，待年底考核後再決定下一階段政策尺度。



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