《Ａ股焦點》半導體板塊強勢，行業景氣持續，中微公司走高6%

半導體板塊延續強勢，中微公司(滬:688012)走高6.4%，寒武紀(滬:688256)漲5.8%，海光信息(滬:688041)升4.7%，中芯國際(滬:688981)、瀾起科技(滬:688008)、拓荊科技(滬:688072)升幅居前。



消息面上，「十五五」電子規劃給出高成長坐標：《電子信息製造業發展「十五五」規劃》落地，到2030年，行業規模以上企業營業收入突破30萬億元人民幣。相比2025年的17.4萬億人民幣，年均複合增長約11.5%，這意味著電子將會是未來經濟增長的核心動能。



展望下半年，中信證券認為，國內半導體設備、國產算力上行拐點明確，全球AI趨勢下的PCB、電源相關、存儲景氣持續強勁，同時AI產業鏈行情開始發散，如消費電子光學、玻璃基板等供應鏈訂單和趨勢逐步明確。



至於近期愈演愈烈的AI減速論，美國總統特朗普一再駁斥放緩AI發展的呼聲。英偉達CEO黃仁勳也與特朗普同陣線，表態AI行業無需出台新法律，緩解了市場對全球AI監管加碼、算力投資擾動的擔憂。

《經濟通通訊社16日專訊》