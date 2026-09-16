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AH股新聞

16/09/2026 09:27

字節跳動據報上半年收入增三成，惟AI投入拖累淨利潤跌至200億美元

　　據美國科技媒體The Information援引知情人士報道，字節跳動(ByteDance)今年上半年淨利潤同比下降單位數百分比，至約200億美元，原因是加大人工智能投入；同期收入同比增長約30%至1200億美元，增速較過去兩年略為加快，主要受惠於TikTok國際廣告及電商收入強勁增長。

　　報道指出，利潤下滑的核心原因是AI開支急升。字節跳動近期完成了約300億美元的銀行貸款，部分資金料用於支撐其持續擴大的AI基礎設施投入。與此同時，TikTok美國業務在今年1月完成數據安全架構重組後，正加速推進電商擴張，為整體營收增長提供了重要支撐。

*去年收入規模超越Meta*

　　知情人士透露，字節跳動去年全年收入增長29%至約2000億美元，2024年增速與此相近；去年淨利潤增長27%至420億美元。儘管抖音仍貢獻大部分收入，但TikTok在收入結構中的比重持續上升。海外收入佔字節跳動總收入的比例超過30%，其中絕大部分來自TikTok；而這一比例在2024年為25%，2025年全年預計維持在30%左右。

　　以去年計，字節跳動的收入規模已超越美國Meta同期的1170億美元。不過，兩家公司的估值仍有明顯差距，Meta目前市值約1.7萬億美元，據追蹤二級市場交易的CapLight估算，字節跳動的估值約為6300億美元。
《經濟通通訊社16日專訊》

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