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16/09/2026 09:29

《中日關係》日官員據報未受邀參與北京香山論壇，前首相籲高市收回涉台言論

　　北京香山論壇昨（15日）起一連3日在北京國際會議中心舉行，主題為「凝聚穩定共識　同促安全治理」，近百個國家、地區和國際組織的官方代表團，以及國內外專家學者參會。據日本共同社引述消息人士報道，去年參加該論壇的日本防衛省防衛研究所的研究人員此次未獲邀請，派駐當地的武官也未能參加。

　　日本前首相、東亞共同體研究所理事長鳩山由紀夫以民間學者身份出席，在談到台灣問題時表示：「我已經來過中國近100次。現任日本首相高市早苗去年在台灣問題上的表態令我感到極度遺憾，這也和日本以往政府的表態相背離。儘管現任政府後來解釋稱，日本政府在台灣問題的立場沒有改變，但我理解為何這對中方來說是不可接受的。」

　　鳩山由紀夫並指，高市早苗應該收回相關言論，或者通過某些其他方式積極對話，表達日本堅定支持中方一個中國政策。不過，被問到高市早苗是否會收回相關言論時，鳩山坦言，考量她的個性，自己對此「可能不是很樂觀」。

　　公開報道顯示，2025年第十二屆北京香山論壇，日本防衛研究所中國研究部主任增田雅之曾作為日方代表出席。
《經濟通通訊社16日專訊》

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