吉利回應寧德時代收購電池工廠：未放棄電池自研

近日，國家市場監督管理總局披露了《2026年8月31日至9月6日無條件批准經營者集中案件列表》，寧德時代新能源科技股份有限公司(03750)(深:300750)收購重慶耀寧新能源科技有限公司股權案在列。據新京報今日引述吉利(00175)方面回應稱，耀寧是一個新建工廠，呼籲外界不要因此誤認為吉利放棄自研電池。



吉利表示，相關合作只是與外界優秀電池生產企業戰略合作的一部分，並不意味著吉利放棄自研或調低自研比例。同時強調，公司將繼續堅持自研電池的核心地位，同時通過合資、外採等方式保障供應安全，希望外界不要對此次重慶耀寧股權交易過度解讀。



此外，針對網上流傳的「85億元」投資說法，吉利稱，不存在85億元人民幣投資總額的說法，推測是連地價等因素在內的綜合性評估，不宜視為投資總額。

《經濟通通訊社16日專訊》