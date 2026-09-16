【習特會】中美據報討論削減部分商品關稅，貿易休戰有望延長

彭博社引述消息人士稱，中美正討論削減部分商品關稅，包括美國對中國出口的能源和農產品，這可能表明下周的中美兩國領袖峰會，有望促成雙方把為期一年的貿易休戰延長。



報道指，雙方會談還可能達成協議，降低美國製造業使用的中國原材料及零部件關稅。預計有關措施將根據之前制訂的、涉及約300億美元商品互相削減關稅計劃實施。另外，部分中國商品將適用最惠國稅率。



美國總統特朗普早前表示，中國國家主席習近平將於下周四（24日）到訪白宮。中國官方至今未有證實習近平訪美。



*中糧代表可能隨行，最終企業高管名單未定*



農業在此次談判中可能扮演核心角色，兩位知情人士透露，習近平會晤特朗普時，國有糧食貿易企業中糧集團的代表可能隨行，另外有十多間公司被考慮納入隨行的企業高管代表團，但最終名單未定。



儘管這樣的協議規模有限--今年前8個月中美雙邊貿易額已超過4000億美元--但它將釋放一個訊號，即雙方仍保持足夠程度的接觸，從而有望維持2025年10月達成的關稅休戰。

《經濟通通訊社16日專訊》