《神州金融》潘功勝：不能簡單以信貸增速衡量金融支持實體經濟力度

黨刊《求是》雜誌今日刊發中國人民銀行行長潘功勝的署名文章，題為《深刻認識中國金融結構變遷 提升金融服務實體經濟適配性》。文章其中指出，當前科技創新活動複雜多元，與多元化的融資結構更加適配。科技型企業一般會經歷種子期、初創期、成長期、成熟期等不同階段，各階段的風險特徵和金融需求有很大差異，需要適配豐富多樣的金融市場和金融生態。



文章指，科技型企業在成長的早期，主要從事前期研發，商業前景不明朗，私募股權和創業投資是非常重要的資金提供者。到了中後期，商業模式逐漸成熟，可以通過銀行貸款、債券、股權等多渠道融資。金融市場在為技術前沿、高風險高回報的創新產業提供融資上具有優勢，帶來對貸款的良性替代和分流。「這一變化也將成為常態，不能簡單以信貸增速衡量金融支持實體經濟的力度」。



*維護股市、債市、匯市等金融市場平穩運行*



文章並提出，穩妥化解重點領域風險。繼續做好金融支持地方政府融資平台債務風險化解工作。穩妥有序推進重點地區和重點機構風險化解，嚴肅財經紀律、市場紀律和監管規則。健全金融穩定保障體系。強化系統性金融風險的監測、評估和預警。拓展中央銀行宏觀審慎和金融穩定功能，豐富宏觀審慎管理的工具箱，維護股市、債市、匯市等金融市場平穩運行。

《經濟通通訊社16日專訊》