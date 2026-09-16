《中國要聞》平陸運河通航，成中國西南與東盟最短運距通道，物流成本降至少18%

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據內地官媒報道，新中國成立以來首條通江達海的運河--平陸運河今日建成通航，一外一內的「南寧港-越南芹苴港」江海直達外貿航線和「南寧港-洋浦港」江海直達貨運航線，同日開啟首航。中國西南地區與東盟之間自此增加一條貨物雙向流動的水運通道，有利於促進兩大市場之間的經貿往來。



據介紹，平陸運河開闢廣西及中國西南地區通往東盟地區運距最短、最經濟、最便捷的通道。從西南經公路、鐵路、水路接入西江水系，經平陸運河出海，較以往經廣州港出海可縮短內河航程560公里以上。



過閘費方面，從通航當天到今年12月31日24時，平陸運河暫免徵船舶過閘費。2027年1月1日起至2031年9月30日，試行收費標準為按船舶登記總噸計費，每一總噸過一次船閘收1元（人民幣．下同）。試行期滿後，將綜合考慮船閘運營狀況、投資總額、貸款償還周期及投資回收期限等因素，核定過閘費正式收費標準。



官方表示，該收費試行標準在全國處於中等水平，即使加上過閘費，走平陸運河的整體運費仍低於公路、鐵路運輸。而據測算，使用平陸運河出海的綜合物流成本降低18%-30%，每年節約社會運輸費用超50億元。



平陸運河於2022年8月28日開工建設，全長134.2公里，北起廣西南寧橫州市平塘江口，經欽州靈山縣陸屋鎮，沿欽江進入北部灣，可通航5000噸級船舶，總投資700多億元。北部灣是中國西南腹地距離最近的出海口。長期以來，由於缺乏江海直連的縱向水運通道，西南貨物出口東南亞需向東繞道出海。平陸運河通航後，江海直達船可全程不換船、不中轉，從內河港口直通中國沿海港口和東盟國家主要港口。

《經濟通通訊社16日專訊》