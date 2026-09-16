《中國要聞》HYROX再回應北京站賽事選手失禁事件：對受影響選手全額退費

HYROX中國今日再次就9月12日北京站下午場發生的賽道污染事件向運動員作出進一步致歉與處置安排。HYROX中國表示，將對「9月12日14:40前已經出發，但截至該時刻仍未完賽的運動員，以及9月12日14:40至20:40批次出發的所有運動員」支付的參賽票款進行全額退費。



9月12日當天，在2026年HYROX北京站的女子「精英單人組」的比賽中，澳洲世界紀錄保持者Joanna Wietrzyk下午2時40分出發，比賽至第四站「波比跳」時突然腹瀉失禁，排洩物造成賽道地毯、器械被污染，但裁判未有阻止她繼續比賽，她也堅持完成全部項目，最終以約1小時1分鐘率先完賽奪冠。



此事引發巨大爭議。不少網友批評稱，運動員喪失基本的體育精神，為了贏不惜污染整個賽場，對於其他運動員造成嚴重的健康風險危害。



HYROX中國表示，全球競賽手冊已更新生物污染應急處置預案並正式執行，以規避同類事件再次發生。

《經濟通通訊社16日專訊》