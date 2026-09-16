  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

16/09/2026 17:45

《中國要聞》HYROX再回應北京站賽事選手失禁事件：對受影響選手全額退費

　　HYROX中國今日再次就9月12日北京站下午場發生的賽道污染事件向運動員作出進一步致歉與處置安排。HYROX中國表示，將對「9月12日14:40前已經出發，但截至該時刻仍未完賽的運動員，以及9月12日14:40至20:40批次出發的所有運動員」支付的參賽票款進行全額退費。

　　9月12日當天，在2026年HYROX北京站的女子「精英單人組」的比賽中，澳洲世界紀錄保持者Joanna Wietrzyk下午2時40分出發，比賽至第四站「波比跳」時突然腹瀉失禁，排洩物造成賽道地毯、器械被污染，但裁判未有阻止她繼續比賽，她也堅持完成全部項目，最終以約1小時1分鐘率先完賽奪冠。

　　此事引發巨大爭議。不少網友批評稱，運動員喪失基本的體育精神，為了贏不惜污染整個賽場，對於其他運動員造成嚴重的健康風險危害。

　　HYROX中國表示，全球競賽手冊已更新生物污染應急處置預案並正式執行，以規避同類事件再次發生。
《經濟通通訊社16日專訊》

上一篇新聞︰16/09/2026 17:56  《神州能源》中國成品油庫存上周降至4年最低水平，出口或將再受限

下一篇新聞︰16/09/2026 17:39  《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

其他
More

16/09/2026 18:11  市場憂慮車企「去寧德化」，中證報：寧德時代近日將作出回應

16/09/2026 17:20  《中歐關係》歐洲電信商聯署反對禁用境外設備，中國外交部：望歐盟勿採取歧視性限制

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

《誰的島鏈？為何反戰？》對和平的思考

16/09/2026 18:46

大國博弈

施政迴響 | 曾煥平：施政報告對私人住宅市場著墨不多，反映政...

16/09/2026 18:18

五年規劃 施政報告2026

美國議息 | 國金分析一文睇：聯儲局加息與不加息有何利弊？

16/09/2026 16:38

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金