《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.57%，半導體強彈，消費股仍頹

滬深股市今日低開高走，早盤集體收升。滬綜指半日揚0.57%報3886.48點，深成指漲1.42%，創業板指彈2.35%。兩市上午成交11651億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加1082億元或10%。



盤面上，半導體強彈，板塊指數半日漲5.06%，有研硅(滬:688432)、有研新材(滬:600206)升停。中原證券研報指出，AI驅動全球存儲廠商加速擴產，半導體設備供給緊張程度有望逐步提升，國產半導體設備出海有望加速，同時疊加國產替代持續推進，建議關注國內半導體設備及零部件廠商。



此外，內需數據公布後，A股消費板塊持續走頹。桂林旅遊(深:000978)跌停，天目湖(滬:603136)挫逾8%，今世緣(滬:603369)跌2.8%。8月消費增速創三個月低點，投資累計增速創逾六年最大降幅，分析認為，三季度經濟繼續面臨下行壓力。



不過，官媒《求是》雜誌發表評論文章稱，當前居民消費率偏低、服務消費佔比不高是階段性現象。下一步，一方面要加快推進「十五五」規劃重大工程項目實施，深入實施提振消費專項行動；另一方面要進一步全面深化改革開放，促進形成更多由內需主導、消費拉動、內生增長的經濟發展模式。

《經濟通通訊社16日專訊》