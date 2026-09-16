《Ａ股行情》滬綜指收高0.71%終止四連跌，半導體板塊領漲

A股市場震盪反彈，今日滬綜指收高0.71%報3891.6點，止四連跌，深成指漲1.26%，創業板指漲1.96%。滬深兩市成交有所放大，全日交易額約1.84萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日放量2264億元或14%。兩市近3900個股上漲。
上漲方面，半導體板塊延續反彈，全日升4.6%領漲大市，其中，瀾起科技(滬:688008)升6.4%，寒武紀(滬:688256)收高5.6%。消息面上，「AI減速論」獲芯片龍頭表態降溫，英偉達CEO黃仁勳與美國總統特朗普同一陣線，反對放緩AI發展的呼聲，指出AI行業無需出台新法律，緩解了市場對全球AI監管加碼、算力投資擾動的擔憂。
下跌板塊方面，工程機械較弱，三一重工(滬:600031)挫6.7%；白酒、電器及旅遊等消費股繼續走頹，桂林旅遊(深:000978)跌停。內地8月經濟數據分化，出口韌性、工業生產保持強勢，但社會消費增速創三個月低點，表明供強需弱矛盾突出。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4480.27
|+0.68
|上證指數
|3891.60
|+0.71
|8711.41
|深證成指
|13454.74
|+1.26
|9679.81
|創業板指
|3311.47
|+1.96
|科創50
|1616.19
|+4.14
|B股指數
|295.62
|+0.26
|0.78
|深證B指
|1165.50
|+0.48
|0.34
《經濟通通訊社16日專訊》
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