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AH股新聞

16/09/2026 15:02

《Ａ股行情》滬綜指收高0.71%終止四連跌，半導體板塊領漲

　　A股市場震盪反彈，今日滬綜指收高0.71%報3891.6點，止四連跌，深成指漲1.26%，創業板指漲1.96%。滬深兩市成交有所放大，全日交易額約1.84萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日放量2264億元或14%。兩市近3900個股上漲。

　　上漲方面，半導體板塊延續反彈，全日升4.6%領漲大市，其中，瀾起科技(滬:688008)升6.4%，寒武紀(滬:688256)收高5.6%。消息面上，「AI減速論」獲芯片龍頭表態降溫，英偉達CEO黃仁勳與美國總統特朗普同一陣線，反對放緩AI發展的呼聲，指出AI行業無需出台新法律，緩解了市場對全球AI監管加碼、算力投資擾動的擔憂。

　　下跌板塊方面，工程機械較弱，三一重工(滬:600031)挫6.7%；白酒、電器及旅遊等消費股繼續走頹，桂林旅遊(深:000978)跌停。內地8月經濟數據分化，出口韌性、工業生產保持強勢，但社會消費增速創三個月低點，表明供強需弱矛盾突出。

 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004480.27+0.68　
上證指數3891.60+0.718711.41
深證成指13454.74+1.269679.81
創業板指3311.47+1.96　
科創501616.19+4.14　
B股指數295.62+0.260.78
深證B指1165.50+0.480.34

《經濟通通訊社16日專訊》

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