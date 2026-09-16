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AH股新聞

16/09/2026 09:43

《Ａ股焦點》風華高科升逾1%，否認高端MLCC為貼牌海外產品

　　MLCC（片式多層陶瓷電容器）大廠風華高科(深:000636)昨(15日)舉行業績說明會，有投資者提到，不少自媒體指公司的高端MLCC為外購海外產品後貼牌出售。風華高科對此回應稱，公司深耕電子元件行業四十餘年，擁有自主開發生產銷售高端產品能力；同時公司近年來持續加大研發投入，主營產品技術水平持續突破，高端產品佔比穩步提升。公司並提醒投資者注意甄別各類信息的真實性、準確性，切勿輕信非官方渠道發布的傳聞。

　　風華高科表示，公司募投項目「祥和工業園項目」已全面達產，2026年上半年公司高端MLCC產品（高端MLCC產品包括高容產品、車規級產品以及中高壓產品等）營收佔MLCC產品總營收的比例約為40%，公司將緊密結合行業和市場實際情況規劃產能，目前產能利用率持續保持在較高水平。

　　風華高科今日高開，現升1.1%，報58.14元人民幣。
 
《經濟通通訊社16日專訊》

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