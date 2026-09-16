《Ａ股焦點》賽力斯AH續跌，斥約7031萬元回購股份，擬用於註銷

據財聯社昨（15日）報道，華為與賽力斯(09927)(滬:601127)的智選車合作模式將在本周進行調整，未來華為將採用輕資產的方式與賽力斯合作，產品、營銷、銷售、服務等方面將由原先的華為為主導，調整為賽力斯主導、華為賦能。當日下午，問界汽車官微發布關於鴻蒙智行合作模式的說明，宣布即日起在鴻蒙智行合作框架下探索新合作模式。



根據說明，問界的產品定義、產品設計、品牌營銷、渠道零售、服務體系由賽力斯主導，華為終端參與賦能。所有問界用戶的既有權益及後續服務不受影響。此次調整不涉及鴻蒙智行其他品牌，尊界、享界、智界、尚界仍採用華為全流程主導的合作模式。說明強調，問界由華為與賽力斯聯合設計打造，問界仍然是鴻蒙智行大家庭的核心成員之一。



另外，賽力斯當日晚間公告，公司於2026年9月15日通過上海證券交易所回購普通股154萬股，佔公司現有已發行股份的0.09%，回購價格區間為每股45.07元-46.10元（人民幣．下同），回購總金額為7031.29萬元，本次回購股份擬用於注銷。



自問界合作模式調整消息傳出後，賽力斯AH股價均受壓。A股昨日收跌5.09%，H股則挫6.12%；今日股價續跌，A股現跌3.3%，報43.96元；H股跌4.67%。

《經濟通通訊社16日專訊》