《Ａ股焦點》寧德時代A曾跌逾5%穿300元，市場憂車企「去寧德化」

寧德時代(03750)(深:300750)延續昨日跌勢，A股盤中跌幅一度擴大至逾5%，股價跌穿300元（人民幣．下同），續創一年以來新低，A+H股總市值降至約1.4萬億元。現時A股跌幅收窄至4.3%，報302.75元；H股跌4.23%。



消息面上，近期頻頻傳出高端頭部車企調整供應商名單的消息，市場憂慮下游車企加速「去寧德化」引發訂單流失。據內媒報道，理想汽車(02015)部分車型已轉向欣旺達(深:300207)及自研電池路線；新上市的小米澎程N70和N90也未沿用SU7、YU7此前選擇的寧德時代電池，轉而搭載小米龍甲電池系統，電芯由中創新航(03931)、欣旺達供應。



另外，固態電池產業在標準制定與量產規劃兩個維度同步迎來關鍵進展，《電動汽車用固態電池》系列標準中性能規範、安全規範和壽命規範三個國家標準已下達立項，預計今年年底將發布徵求意見稿；同時，中國提出的國際標準提案《電動汽車驅動用二次鋰離子電池固態電池應用指南、測試項目及條件》在國際電工委員會(IEC)已成功立項。若固態電池普及，寧德時代在液態電池產能、供應鏈、技術方面的積累或將成為沉沒成本。

《經濟通通訊社16日專訊》