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AH股新聞

16/09/2026 10:10

《中國要聞》攜程上架2027年維珍銀河太空旅行船票，售510萬元已有2人預訂

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 攜程上架2027年維珍銀河太空船票，售510萬人民幣
▷ 行程含6天，含亞軌道飛行，費用不含赴美開支
▷ 2024-2026年席位已售罄，攜程獲中國區售賣權

　　有內媒發現，攜程(09961)近日悄悄上架了2027年維珍銀河太空旅行船票，售價510萬元人民幣，還顯示已售出681份，不過這個數字沒多久就變成2份。

　　有內媒記者嘗試預訂太空旅行，下單後未等到回電，便主動撥打攜程客服電話。客服表示，「681」是全球售賣訂單總數，「是維珍公司的訂單」，而頁面顯示的2份，是攜程鴻鵠（攜程旗下奢遊品牌）已接收的預定。攜程客服並強調，預定需要15萬美元定金，且如果取消行程定金不退，「目前湧入的訂單太多了，甄選後才會回電」。

　　據了解，510萬元人民幣當中，不包含來往出發地美國新墨西哥州拉斯克魯塞斯的費用，簽證費、機票費、保險費都是遊客自行承擔。整個行程一共6天，前4天學習太空飛行相關知識、適應特殊環境，第5天發射升空，第6天慶功返程。

　　攜程鴻鵠逸遊介紹，維珍銀河於2006年加入世界奢華旅行聯盟Virtuoso，並於2022年7月重新開放面向Virtuoso旅行社的獨家民用預訂渠道，為Virtuoso的全球客戶提供維珍銀河太空飛行體驗。鴻鵠逸遊作為中國的Virtuoso Member，已正式獲得維珍銀河太空旅行在中國地區的售賣權，並為鴻鵠黑卡會會員開放優先預訂權。目前2024-2026年席位已售罄，現開放2027年席位，提供單人、雙人、3人或4人座位，也支持包機。

　　維珍銀河太空旅行船票購買者可在維珍銀河空中發射的宇宙飛船上，進行90分鐘的亞軌道太空飛行。全程體驗包括：起飛和著陸，3馬赫的火箭飛行，幾分鐘的離座失重，以及透過宇宙飛船的17個窗戶欣賞太空和地球的壯麗景色。遊客還可與維珍品牌創始人Richard Branson互動。
《經濟通通訊社16日專訊》

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