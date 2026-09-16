《神州債市》外資8月末持有銀行間市場債券降至3.19萬億元，較上月減持約200億元

中國人民銀行上海總部發布2026年8月份境外機構投資銀行間債券市場簡報。截至2026年8月末，境外機構持有銀行間市場債券3.19萬億元（人民幣．下同），約佔銀行間債券市場總託管量的1.7%。按7月末持有3.21萬億元計算，外資8月減持約200億元銀行間債券；上月為增持100億元。



從券種看，境外機構持有國債2.03萬億元、佔比63.6%，政策性金融債0.76萬億元、佔比23.8%，同業存單0.26萬億元、佔比8.2%，其他品種債券0.14萬億元、佔比4.4%。



8月份，新增3家境外機構主體進入銀行間債券市場。截至8月末，共有1204家境外機構主體入市，其中639家通過結算代理渠道入市，844家通過「債券通」渠道入市，279家同時通過兩個渠道入市。



8月份，境外機構在銀行間債券市場的現券交易量約為1.39萬億元，日均交易量約為661億元。

《經濟通通訊社16日專訊》