《中國要聞》香山論壇開幕，董軍：銘記歷史教訓，高度警惕霸權主義、軍國主義

第十三屆北京香山論壇昨起一連三天在北京舉行。在今早的開幕儀式上，國防部長董軍作主旨發言，強調要銘記歷史教訓，對一切潛藏的霸權主義、軍國主義、歷史修正主義變異保持高度警惕，不放任、不縱容，通過匯聚廣泛的正義力量，壓制歷史遺留的殘渣泛起。



中國國家副主席韓正昨晚出席香山論壇歡迎晚宴時也強調，中國堅決捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序，反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑。



本屆論壇主題為「凝聚穩定共識 同促安全治理」，董軍今日圍繞論壇主題分享六點看法，指當前世界百年變局加速演進，國際安全處於脆弱時刻，「我們應堅持以新安全觀凝聚共識，以多邊主義維護穩定，以歷史清醒防範風險，以對話協商解決問題，以共同發展打牢根基，以行動導向深化合作，推動實現世界持久和平、普遍安全」。



*不姑息為私利圖綁架地區國家整體利益的行為*



董軍指出，防患於未然是中國數千年來安全治理的精髓，對於當今世界安全治理仍有重要啟示。要及時研判風險，防止小分歧發酵為大矛盾、小摩擦演化為大衝突，不姑息為謀私利和圈子利益而圖謀綁架地區國家整體利益的行為，齊心協力予以規制。要防範新進風險向安全領域的傳導，警惕治理失控、內病外治、轉嫁矛盾，抵制用安全做籌碼、以武力相威脅的冒險舉動，防範安全底線的破裂。



他並強調，全球安全治理關鍵在於行動、根本要看成效。中國軍隊願同各國軍隊攜手努力，共同踐行全球安全倡議，持續築牢安全互信，增強共同安全國際協同，提升共同維護安全能力，強化新興領域安全治理，加大公共安全產品供給，為構建人類命運共同體作出更大貢獻。



據了解，本屆香山論壇，美國派國防部負責中國大陸、台灣地區和蒙古事務的首席主任卡拉斯(Cynthia Xanthi Carras)率團出席，等級明顯高於去年的駐華使館國防武官；日本則無官方人員受邀。路透指出，適逢台海、南海局勢緊張，以及外界對美國是否持續履行亞洲安全承諾產生疑慮，預料中方將藉香山論壇向全球說明自身安全主張。報道並認為，因「習特會」即將登場，預料北京在論壇上對美國的公開批評可能有所收斂，將使得日本成為更容易鎖定的對象。





《經濟通通訊社16日專訊》