《央行動態》人行宣昌能晤富時羅素CEO，就富時羅素在華展業等深入交流

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中國人民銀行網站今日發文指，人行副行長宣昌能14日會見倫敦證券交易所集團富時羅素首席執行官菲奧娜．巴塞特，雙方圍繞當前國際金融市場趨勢、中國金融市場高水平對外開放及富時羅素在華展業等議題進行了深入交流。



*富時羅素與中證指數、深證信息推出中國A股綠色收入指數*



昨日(15日)中證指數有限公司、深圳證券信息有限公司與富時羅素聯合發布了中證國證富時中國A股綠色收入指數（下稱「A股綠色收入指數」），從A股市場綠色收入佔比較高的證券中，選取100隻市值較大的上市公司證券作為指數樣本，反映具有綠色業務的上市公司證券的整體表現。這是三方首次聯合開發中國A股指數。



*聯合推出A股指數，落實第十一次中英經濟財金對話合作成果*



《證券時報》專訪了富時羅素CEO菲奧娜。菲奧娜表示，此次三方聯合推出中國A股綠色收入指數，是落實第十一次中英經濟財金對話合作成果的重要實踐，彰顯了雙方在推動可持續發展、金融投資，促進資本市場互聯互通方面的共同承諾。目前，全球投資者對中國綠色轉型和可持續發展機遇的關注持續升溫，該指數正是順應這一需求開發，旨在為投資者把握中國綠色轉型機遇提供支持。



*中國A股綠色收入指數百隻成份股總市值約9.6萬億元人民幣*



菲奧娜並指，該指數精選了100家A股上市公司作為成份股，這些企業均有至少10%的收入來源於推動環境可持續發展和綠色經濟轉型的產品與服務。成份股目前總市值約9.6萬億元人民幣，覆蓋綠色經濟及轉型的相關產業，包括太陽能、風能等可再生能源、儲能技術、新能源汽車、電網技術、水務基礎設施，以及廢棄物管理和資源循環利用的相關領域。未來，富時羅素希望市場上能有相關的資管機構推出投資產品，並與各市場參與者積極合作，為推出ETF產品做好準備。

《經濟通通訊社16日專訊》