《中國要聞》Airbus在華第二條總裝線首架A320neo交付東航

據新華社報道，空中客車公司(Airbus)在華第二條總裝線完成總裝的首架飛機今日在天津順利交付，這架飛機機型為A320neo，由中國東方航空(00670)(滬:600115)接收運營。



空客在全球已布局10條A320系列機型總裝線，其中2條位於中國，均在天津。2008年空客在華啟用首條總裝線，2025年第二條總裝線投產，目前已累計完成總裝並交付超800架A320系列飛機。



*Airbus將持續擴大在華產業布局*



報道引述空客民用飛機業務項目和服務執行副總裁穆恩表示，這不僅體現了空客對中國合作夥伴的長期承諾，更展現了空客對中國民航市場蓬勃發展的信心。他並指，2條在天津的總裝線對空客實現A320系列飛機月產75架目標至關重要，也為空客響應民航市場需求提供了產能保障。



空客全球高級副總裁、空客中國首席運營官柏舒曼則稱，空客將持續擴大在華產業布局，加強與中國企業互利合作，為民航產業高質量發展貢獻力量。

《經濟通通訊社16日專訊》