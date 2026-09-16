【大國博弈】王毅在京與伊朗外長阿拉格齊會談：鼓勵美伊根據迄今共識重構談判機制

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中國外交部網站發文稱，中共中央政治局委員、外交部長王毅今日在北京同伊朗外長阿拉格齊舉行會談。王毅表示，美伊戰事繼續延宕不符合當事方和國際社會共同利益。中方鼓勵伊朗和美國保持理性和克制，盡快回歸伊斯蘭堡諒解備忘錄，根據迄今達成的共識，重構談判機制，就各自關切的問題進行實質性磋商。



*阿拉格齊：不希望衝突持續，冀重回外交解決渠道*



阿拉格齊通報了中東海灣地區最新形勢及伊方下步考慮，表示伊方不希望衝突持續下去，希望重回外交解決渠道，同時堅定維護自身權益。伊方認為美伊諒解備忘錄仍然有效，伊朗已同阿曼達成開放霍爾木茲海峽的方案，美方應切實履行做出的各項承諾。



*中方敦促各方採取有效措施，早日開放霍爾木茲海峽*



此外，王毅指出，中國作為安理會常任理事國，願意為解決國際爭端發揮建設性作用。中伊兩國是全面戰略夥伴，中國也願同伊朗加強對話合作，維護好伊朗的正當權益。中方支持伊朗同海灣國家開展對話，尊重彼此領土主權和國家安全，以建設性方式維護地區共同利益。中方並敦促各方採取有效措施，早日開放霍爾木茲海峽，維護國際航道暢通安全，維護國際能源運輸和產供鏈穩定。「我們不希望地區緊張向也門和紅海方向進一步外溢」。王毅呼籲各方停止使局勢進一步複雜化，通過對話談判解決問題。



王毅又指出，當前形勢再次證明，中東地區既有安全架構並不完善，需要改革和加強。習近平主席在訪問埃及期間就此提出4點倡議，支持地區國家秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，構建中東安全新架構。中方歡迎地區國家就此進行的有益探索。在中東問題上，中國作為負責任大國，將一如既往為和平穩定作貢獻，為勸和促談作貢獻，為公道正義作貢獻。



王毅並稱，中國對伊朗政策保持連續性和穩定性，在安理會和多邊平台上始終主持公道，反對使用武力，維護國際關係準則。中方願同伊方加強溝通協調，推動中伊關係取得新進展。



*阿拉格齊：願同地區國家對話協商，早日恢復和平安寧*



阿拉格齊表示，伊方也願同地區國家開展對話協商，建立和發展睦鄰友好關係，推動地區早日恢復和平安寧。伊方歡迎並支持習近平主席提出的維護中東和平穩定4點主張以及促進地區共同安全4點倡議，願在此框架下同中方加強合作，期待中方為地區和平穩定發揮更大作用。



阿拉格齊稱，伊朗高度重視同中國關係，願同中方繼續堅定相互支持，密切各層級往來，深化務實合作，共同應對挑戰，推動兩國關係持續深入發展。



雙方還就共同關心的國際和地區熱點問題交換了意見。

《經濟通通訊社16日專訊》