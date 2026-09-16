  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

16/09/2026 17:56

《神州能源》中國成品油庫存上周降至4年最低水平，出口或將再受限

　　據彭博報道，中國汽油和柴油庫存正大幅下降，煉油企業面臨國內市場供應趨緊的局面，這增加了政府再次出手限制成品油出口的可能性。

　　據JLC International數據，中國國有燃料供應商的汽油庫存上周下降2.9%，降至2022年以來最低水平；柴油庫存下降2.4%，降至15個月低點。

　　中國交易商已經發現國內柴油供應報價有所減少，因市場參與者正設法控制庫存，並考慮暫時惜售、留待日後出售。

　　美伊戰爭爆發後的最初幾周，北京方面迅速採取措施限制成品油出口，令急需燃料的亞洲買家失去一部分供應，但同時也幫助抑制了全球原油價格。此後政府放鬆了限制，根據中國海關最新數據，汽油、柴油和航空燃油出口已經回升，7月份合計達到255萬噸。

　　Energy Aspects Ltd。分析師Jianan Sun表示，「隨著國內市場趨緊，我們認為北京方面在第四季度將每月成品油出口限制在約120萬噸的風險正在上升」。

　　中國政府嚴格控制煉油企業可以出口的燃料數量。此前，煉油企業獲准恢復並增加出口的一個條件是，必須將庫存維持在較高水平。
《經濟通通訊社16日專訊》

【你點睇？】納斯達克23小時交易制度獲批，你認為會否對港股造成吸資效應？► 立即投票

上一篇新聞︰16/09/2026 18:11  市場憂慮車企「去寧德化」，中證報：寧德時代近日將作出回應

下一篇新聞︰16/09/2026 17:45  《中國要聞》HYROX再回應北京站賽事選手失禁事件：對受影響選手全額退費

其他
More

16/09/2026 17:39  《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

16/09/2026 17:20  《中歐關係》歐洲電信商聯署反對禁用境外設備，中國外交部：望歐盟勿採取歧視性限制

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

《誰的島鏈？為何反戰？》對和平的思考

16/09/2026 18:46

大國博弈

施政迴響 | 曾煥平：施政報告對私人住宅市場著墨不多，反映政...

16/09/2026 18:18

五年規劃 施政報告2026

美國議息 | 國金分析一文睇：聯儲局加息與不加息有何利弊？

16/09/2026 16:38

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金