《神州能源》中國成品油庫存上周降至4年最低水平，出口或將再受限

據彭博報道，中國汽油和柴油庫存正大幅下降，煉油企業面臨國內市場供應趨緊的局面，這增加了政府再次出手限制成品油出口的可能性。



據JLC International數據，中國國有燃料供應商的汽油庫存上周下降2.9%，降至2022年以來最低水平；柴油庫存下降2.4%，降至15個月低點。



中國交易商已經發現國內柴油供應報價有所減少，因市場參與者正設法控制庫存，並考慮暫時惜售、留待日後出售。



美伊戰爭爆發後的最初幾周，北京方面迅速採取措施限制成品油出口，令急需燃料的亞洲買家失去一部分供應，但同時也幫助抑制了全球原油價格。此後政府放鬆了限制，根據中國海關最新數據，汽油、柴油和航空燃油出口已經回升，7月份合計達到255萬噸。



Energy Aspects Ltd。分析師Jianan Sun表示，「隨著國內市場趨緊，我們認為北京方面在第四季度將每月成品油出口限制在約120萬噸的風險正在上升」。



中國政府嚴格控制煉油企業可以出口的燃料數量。此前，煉油企業獲准恢復並增加出口的一個條件是，必須將庫存維持在較高水平。

《經濟通通訊社16日專訊》