市場憂慮車企「去寧德化」，中證報：寧德時代近日將作出回應

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寧德時代(03750)(深:300750)繼昨日下跌6.16%後，今日再跌3.44%，報305.48元(人民幣．下同)，相較於年內高點回撤33.35%。對於造成股價連續下跌的「相關車企選擇其他動力電池供應商」的傳聞，據《中國證券報》引述消息指，寧德時代將於近日作出回應。



內地車企當前正推動動力電池供應鏈多元化，市場憂慮造成「去寧德化」。其中，欣旺達(深:300207)9月4日晚公告稱，理想汽車(02015)擬以26.5億元增資欣旺達動力。隨後理想汽車發文稱：「目前，理想自研電池已經在理想L8、理想L6、理想i8上進行搭載，後續，理想自研電池將全面搭載到理想所有的車型。」目前仍由寧德時代供貨的新一代理想MEGA、理想i9，都將在交付完首批產品後，全面切換自研電池。



此外，新上市的小米澎程N70和N90也未沿用SU7、YU7此前選擇的寧德時代電池，轉而搭載小米龍甲電池系統，電芯由中創新航 (03931)、欣旺達供應。小米汽車副總裁黃振宇稱，通過與這兩家供應商合作，一方面能夠充分整合兩家頭部企業的產能資源，形成充足的產能儲備，為規模化交付提供有力支撐，並有效縮短用戶提車周期；另一方面，也有助於構建更具韌性的供應鏈體系，分散單一供應商依賴帶來的潛在風險，從而在市場需求波動和行業供應鏈環境變化時，仍能保持穩定的供貨能力。



值得注意的是，欣旺達今日股價大漲11.67%。

《經濟通通訊社16日專訊》