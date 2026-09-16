中國中冶(01618)8個月新簽合同額4788億人幣跌29%，新簽海外合同額跌36%

中國中冶(01618)(滬:601618)公布，今年首8個月新簽合同額4787.9億元（人民幣．下同），按年下跌29.5%，其中新簽海外合同額410.2億元，下跌36%。
該集團指，8月部分新簽重大合同包括南充臨江新區產教融合產業園建設項目設計施工總承包合同涉12.7億元，千島萬相-亞洲生物多樣性體驗中心項目一標段涉9億元。
《經濟通通訊社16日專訊》
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16/09/2026 08:30
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該集團指，8月部分新簽重大合同包括南充臨江新區產教融合產業園建設項目設計施工總承包合同涉12.7億元，千島萬相-亞洲生物多樣性體驗中心項目一標段涉9億元。
《經濟通通訊社16日專訊》
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