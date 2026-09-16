  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

16/09/2026 08:30

中國中冶(01618)8個月新簽合同額4788億人幣跌29%，新簽海外合同額跌36%

　　中國中冶(01618)(滬:601618)公布，今年首8個月新簽合同額4787.9億元（人民幣．下同），按年下跌29.5%，其中新簽海外合同額410.2億元，下跌36%。

　　該集團指，8月部分新簽重大合同包括南充臨江新區產教融合產業園建設項目設計施工總承包合同涉12.7億元，千島萬相-亞洲生物多樣性體驗中心項目一標段涉9億元。
《經濟通通訊社16日專訊》

【你點睇？】香港高溫破142年歷史紀錄，林超英批暑熱警告形同虛設，你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

施政報告2026（文字直播）

16/09/2026 10:30

五年規劃 施政報告2026

金磚峰會與中印關係

15/09/2026 17:53

大國博弈

中東戰火 | 伊朗：超級油輪在霍爾木茲海峽撞水雷後爆炸，美軍...

15/09/2026 10:12

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金