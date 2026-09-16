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16/09/2026 08:30

寧德時代(03750)擬出資5億人幣參與基金，投資人工智能及具身智能

　　寧德時代(03750)(深:300750)公布，附屬企業福建閩東時代鄉村投資發展合夥企業（有限合夥）與廈門溥泉私募基金管理合夥企業（有限合夥）、紫金礦業股權投資管理等合夥人簽署廈門時代深遠創業投資基金合夥企業（有限合夥）之合夥協議，擬作為有限合夥人之一參與投資該基金、認繳出資金額5億元人民幣，持有基金約10.2%認繳比例。

　　該集團指，基金總認繳出資額約49億元人民幣，投資領域包括人工智能、具身智能、科技應用、前沿科技等領域。基金主要通過直接投資或通過特殊目的載體投資於未上市企業股權、附轉股權的債權投資、過橋投資等。基金存續期限7年。該集團指，參與投資擴大在人工智能、具身智能的產業應用及科創等領域，以及通過市場化的專業投資管理團隊拓展投資渠道，挖掘業務合作和發展機會，並獲取合理投資回報，而投資的資金來源全部為自有資金，投資不會影響正常生產經營活動。
《經濟通通訊社16日專訊》

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