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AH股新聞

16/09/2026 07:52

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(15日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中國巨石(600176)3177.71
寒武紀(688256)1844.98
生益科技(600183)1824.73
兆易創新(603986)1736.83
宏和科技(603256)1060.93
中天科技(600522)958.34
藥明康德(603259)887.39
中微公司(688012)873.58
中國平安(601318)848.50
中國船舶(600150)811.22
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)4474.47
中際旭創(300308)2649.11
新易盛(300502)1835.96
匯川技術(300124)1284.17
風華高科(000636)1162.01
北方華創(002371)1153.17
東山精密(002384)1109.39
天孚通信(300394)1099.04
立訊精密(002475)957.00
美的集團(000333)948.82

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社16日專訊》

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