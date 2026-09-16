《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(15日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中國巨石
|(600176)
|3177.71
|寒武紀
|(688256)
|1844.98
|生益科技
|(600183)
|1824.73
|兆易創新
|(603986)
|1736.83
|宏和科技
|(603256)
|1060.93
|中天科技
|(600522)
|958.34
|藥明康德
|(603259)
|887.39
|中微公司
|(688012)
|873.58
|中國平安
|(601318)
|848.50
|中國船舶
|(600150)
|811.22
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4474.47
|中際旭創
|(300308)
|2649.11
|新易盛
|(300502)
|1835.96
|匯川技術
|(300124)
|1284.17
|風華高科
|(000636)
|1162.01
|北方華創
|(002371)
|1153.17
|東山精密
|(002384)
|1109.39
|天孚通信
|(300394)
|1099.04
|立訊精密
|(002475)
|957.00
|美的集團
|(000333)
|948.82
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社16日專訊》
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