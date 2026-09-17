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17/09/2026 15:37

《駐京專電》特斯拉Cybercab國內首次公開亮相，無方向盤無人車或重塑智駕行業格局

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 特斯拉Cybercab首次在中國北京、上海公開展示，展期9月17日起
▷ 該車為L4級Robotaxi，無方向盤、踏板，搭載FSD神經網絡
▷ 中國現行法規不允許無方向盤車輛上路運營

　　特斯拉Cybercab迎來國內首次公開亮相，北京華貿體驗店展期為9月17日至9月27日，並同步在上海興業太古匯開展，展期為9月17日至9月21日。

　　該車為原生L4級量產Robotaxi，整車極簡設計，取消方向盤、踏板與後視鏡，蝴蝶門搭配雙座布局，座艙僅保留22英吋中控大屏，由特斯拉FSD端到端神經網絡完成全部行駛決策，專為共享出行打造，從概念亮相到量產落地僅用了約18個月，現已在美國奧斯汀投入付費Robotaxi運營。

　　據特斯拉官方數據，車輛搭載零稀土高效驅動電機，依託全新拆箱式並行組裝工藝壓縮製造成本；特斯拉測算，規模化運營下每公里成本低至0.84元，僅為傳統網約車十分之一。

*Cybercab僅靜態展示不涉上市銷售，市場認為試探中國監管態度*

　　特斯拉這次在中國國內的展出，成為近期全球智能出行領域關注度最高的行業事件。儘管特斯拉方面表示，此次展出僅展示產品設計與技術理念，不涉及在中國市場上的上市銷售或無人駕駛網約車商業運營安排，市場仍然認為這次展出暗藏了特斯拉對亞太市場，尤其是中國市場的長期戰略布局，是在以最低成本試探中國監管機構的態度與政策走向--內地現有法規暫不允許無方向盤車輛上路運營，數據安全、運營資質、事故權責劃分等體系仍待完善，特斯拉或借由巡展預熱市場，觀測監管態度。

　　國內自駕市場如百度的蘿蔔快跑、小鵬、華為等正處於激烈的競爭期，Cybercab的出現讓國內同行「零距離」審視這款原生無方向盤、無踏板的L4級量產車，為未來的網約車形態提供了直觀的「樣板間」。

　　對消費者而言，Cabercab直觀打破了大眾對汽車與無人駕駛的固有認知，讓全民親眼看見無需駕駛員、低成本、全智能的下一代城市出行，從概念走向現實。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》

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